Полиция начала проверку после загрязнения земли и водоемов в Краснодаре

22 декабря 2020, 12:42

Руководство одной из частных управляющих компаний Краснодара допустило загрязнение неочищенными канализационными стоками водоемов и сельскохозяйственных угодий, сообщило МВД.

По данным ведомства, руководители УК в 2017 году согласовали подключение в Прикубанском внутригородском округе более 30 строящихся многоквартирных домов с объемом стоков, многократно превышающим мощности насосной станции. Очистных сооружений в данном районе нет, и все канализационные стоки в течение трех лет напрямую попали в местные водоемы и разливались на большой территории земель сельхозназначения, заявило сегодня ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате такого решения УК был причинен значительный ущерб экологии, полиция проводит доследственную проверку в отношении руководства компании, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в октябре прокуратура потребовала расследовать загрязнение реки Адагум в Крымске. По данным ведомства, проверка зафиксировала повышенный уровень хлора в сточных водах, попадающих в эту реку.