Спецслужбы отчитались о предотвращении теракта в Цхинвале

15 декабря 2020, 19:37

В столице Южной Осетии пресечена попытка подрыва взрывного устройства в общественном месте. Предполагаемый организатор теракта задержан.

Сотрудники Комитета госбезопасности Южной Осетии, совместно с ФСБ России и Службой внешней разведки Южной Осетии предотвратили теракт в общественном месте.

Подозреваемый задержан, у него дома обнаружено и изъято оружие. "Обнаружены автомат АКС-74, три штык-ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова, две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами, сигнальная ракета, металлоискатель, свыше 600 патронов к боевому огнестрельному оружию", - приводит ИА "Рес" сообщение КГБ Южной Осетии.

"Комитет продолжает реализовывать комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий", - цитирует "Sputnik Осетия" сообщение КГБ Южной Осетии. Место, где планировался взрыв, в сообщении не уточняется.