Изъятые у подозреваемого предметы. Фото http://cominf.org/node/1166533745

15 декабря 2020, 19:37

Спецслужбы отчитались о предотвращении теракта в Цхинвале

В столице Южной Осетии пресечена попытка подрыва взрывного устройства в общественном месте. Предполагаемый организатор теракта задержан.

Сотрудники Комитета госбезопасности Южной Осетии, совместно с ФСБ России и Службой внешней разведки Южной Осетии предотвратили теракт в общественном месте.

Подозреваемый задержан, у него дома обнаружено и изъято оружие. "Обнаружены автомат АКС-74, три штык-ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова, две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами, сигнальная ракета, металлоискатель, свыше 600 патронов к боевому огнестрельному оружию", - приводит ИА "Рес" сообщение КГБ Южной Осетии.

"Комитет продолжает реализовывать комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий", - цитирует "Sputnik Осетия" сообщение КГБ Южной Осетии. Место, где планировался взрыв, в сообщении не уточняется.

Примечание:

"Жители Цхинвала вспомнили жертв Бесланской трагедии", "Митингующие в Цхинвале заявили о раздувании скандала вокруг смерти Татунашвили", "Односельчане Арчила Татунашвили рассказали о его конфликте с силовиками в Южной Осетии".

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