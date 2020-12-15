15 декабря 2020, 19:37
Спецслужбы отчитались о предотвращении теракта в Цхинвале
В столице Южной Осетии пресечена попытка подрыва взрывного устройства в общественном месте. Предполагаемый организатор теракта задержан.
Сотрудники Комитета госбезопасности Южной Осетии, совместно с ФСБ России и Службой внешней разведки Южной Осетии предотвратили теракт в общественном месте.
Подозреваемый задержан, у него дома обнаружено и изъято оружие. "Обнаружены автомат АКС-74, три штык-ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова, две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами, сигнальная ракета, металлоискатель, свыше 600 патронов к боевому огнестрельному оружию", - приводит ИА "Рес" сообщение КГБ Южной Осетии.
"Комитет продолжает реализовывать комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий", - цитирует "Sputnik Осетия" сообщение КГБ Южной Осетии. Место, где планировался взрыв, в сообщении не уточняется.
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