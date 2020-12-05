Фестиваль кавказских театров показал зависимость репертуара от менталитета

05 декабря 2020, 17:53

Труппы драмтеатров регионов Северного Кавказа и Абхазии съехались в Нальчик на фестиваль "Южная сцена". Директоры театров рассказали, что всегда учитывают менталитет кавказских народов и не допускают откровенных сцен в своих постановках. Кабардинские актирисы сыграли на фестивале балерин, надев длинные юбки.

Фестиваль состоялся вопреки пандемии

Международный фестиваль драматических театров "Южная сцена - 100" начался в Нальчике 3 декабря и завершится 7 декабря. Он проводится уже в шестой раз. В фестивале принимают участие Абхазский государственный драматический театр, Северо-Осетинский государственный академический театр, Чеченский государственный драматический театр, Черкесский драматический театр, Ногайский драматический театр, Ставропольский театр драмы, а из числа местных драматических театров - Кабардинский имени Шогенцукова, Балкарский имени Кулиева и Русский имени Горького, указано в публикации на сайте министерства культуры Кабардино-Балкарии.

В связи с эпидемией коронавируса в зал пускают не более 50 человек. Остальные могут посмотреть спектакли онлайн, на сайте министерства культуры республики, указали корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Очень важно, что фестиваль состоялся, несмотря на пандемию, отметила председатель жюри фестиваля, представитель Союза театральных деятелей России Марина Корчак. "Театр – живое искусство. Но из-за того, что сейчас из-за карантина и из-за всех этих ограничений люди не могут смотреть спектакли, актеры лишены возможности общаться со зрителем. Без этого театр не может существовать, ведь спектакли живут не когда их поставили, а когда их смотрит зритель", - сказала Марина Корчак корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, фестиваль "Южная сцена" вызвал большой интерес у театров, которые более полугода работают в условиях эпидемиологических ограничений. "Они хотят работать, потому что соскучились. Фестиваль – возможность показать на сцене свою работу, свои лучшие спектакли", - сказала Корчак.

Из-за пандемии коронавируса в обществе сложилась депрессивная ситуация, указала директор Чеченского драматического театра имени Нурадилова Хава Ахмедова. "В этой ситуации провести фестиваль, показать спектакли – это значит, поддержать друг друга. Поэтому проводить такие фестивали, пусть и в дозированном формате, на мой взгляд, желательно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Менталитет кавказских народов влияет на репертуар театров

И театры Северного Кавказа, и столичные театры во время гастролей в регионе учитывают менталитет местных жителей, указала Марина Корчак. "Я не раз слышала, что, дескать, к сожалению, этот спектакль мы не можем привести на Кавказ и показать, потому что менталитет народов Кавказа не принимает то, что могут принять в других регионах. Речь идет об обнаженных актерах, неформальных отношениях", - пояснила она.

То, что немыслимо на северокавказской сцене, не редкость в Москве. "В некоторых столичных театрах такое имеет место быть. Более того, иные режиссеры пытаются ввести такие сцены даже в спектакли по пьесам Чехова, Островского, Тургенева. Пытаются раздеть героев или придумать нетрадиционные отношения. Они считают, что таким образом приблизят Чехова или Тургенева к современности. Я против этого. Если бы Чехов или Тургенев хотели этого, они бы написали так. Но они так не написали, потому что это не было для них важным, а были важными другие вещи, которые до сегодняшнего дня волнуют читателей и зрителей", - высказалась Марина Корчак.

Как рассказала директор Кабардино-Балкарского Русского драматического театра Фатима Николаева, учитывать местный менталитет приходится и выезжая на гастроли из одного региона Северного Кавказа в другой. "Естественно, менталитет народа учитывается при подборе репертуара. Например, когда мы едем на гастроли в Чечню, мы тщательно отбираем спектакли, так чтобы они были приемлемы для зрителей этой республики", - сообщила Фатима Николаева корреспонденту "Кавказского узла".

В Чечне обязательно нужно учитывать менталитет зрителя, подтвердила директор Чеченского драмтеатра Хава Ахмедова. "Мы к традиции очень трепетно относимся. Откровенные сцены недопустимы. Я считаю, что все это недопустимо и в общечеловеческом представлении. Потому что сугубо личное, интимное должно оставаться таинством - закрытым, недосягаемым. И это касается не только чеченского менталитета. Поэтому когда, например, у нас проводится фестиваль, я всегда рекомендую экспертному совету фестиваля, чтобы они учитывали эти моменты", - сказала Хава Ахмедова.

Она пояснила, что спектакли в некоторых случаях подвергаются цензуре. "В столичных театрах есть очень разные спектакли. Мы не можем шокировать нашего зрителя. Мы ничего не потеряем, если не выиграем, от того, что какие-то откровенные сцены завуалируем. Любовь не обязательно проявить тактильным способом. Собственно говоря, настоящая любовь не нуждается в прикосновениях. Если ты настоящий актер, ты всегда найдешь способ выразить свои чувства. Я ратую, пропагандирую и призываю всех пересмотреть это все. Одно дело, когда ты смотришь кино - ты можешь нажать кнопку пульта и выключить телевизор. Театр – живое искусство, там на кнопку не нажмешь", - отметила директор Чеченского драмтеатра.

Театр в целом с трудом приживается в Чечне, отметила Ахмедова. "У нас с театральной культурой всегда было плохо, если говорить откровенно. И не потому, что актеры плохие, а потому что наш зритель – он другой. У нас ценности другие, менталитет другой. Наш зритель всегда относился к театру, как к развлечению, скоморошеству, как к клоунаде в хорошем смысле. К театру не относились как к высокому искусству. Больше на Кавказе любили петь и танцевать. А театральное искусство - это немного не наше искусство. И поэтому нам не одно десятилетие и не одно поколение приходится завоевывать этого зрителя, привлекать его, быть привлекательными для него. Иногда приходится делать это достаточно наивными комедиями, идти на поводу у зрителя, чтобы потом, на следующем этапе, предложить ему серьезный драматургический материал", - сказала Хава Ахмедова.

Театральная жизнь в Чечне была прервана вооруженным конфликтом, и сейчас восстанавливается, напомнила она. "Я сейчас сужу только по опыту чеченского театра. Мы по крупицам собираем своего зрителя, потому что в тот момент, когда уже чеченский зритель состоялся, произошли трагические события, и театр на 20 лет выпал можно сказать из культурного строя. Мы заново начали собирать своего зрителя и учить их понимать нас, и самим учиться у него - что он хочет, как он думает. Это такое взаимодействие. Бесконечное", - заключила Хава Ахмедова.

Театры Северного Кавказа имеют свои особенности

Театры разных регионов Северного Кавказа имеют свое лицо, считает Хава Ахмедова. "Мы, несмотря на то, что живем в одном регионе - все разные. И наши театры разные. Каждый уникален по своему. Дагестанские театры – они праздничные. У них превалируют комедии. Как будто ты на народном празднике. Чеченские спектакли –более воинственные, героические, по большей части трагические. Но если это комедия, то у чеченцев и с юмором все в порядке", - сказала Ахмедова.

Ахмедова высоко оценила представленный на фестивале спектакль "Черкесская Жизель". "Я получила колоссальное удовольствие. Я узнала о балерине, корни которой отсюда. Я увидела эстетическое решение спектакля - не эмоциональное, а на полутонах, что не часто встретишь на кавказских спектаклях – я имею в виду дагестанские театры, чеченские, ингушские. Этим отличается кабардинский театр – полутонами. В данном случае я имею в виду этот конкретный спектакль", - уточнила Хава Ахмедова.

Председатель жюри Марина Корчак оценила "Черкесскую Жизель" - новую постановку кабардинского театра - как неожиданную, красивую, пластичную. "Спектакль рассказывает о женщине, об актрисе, балерине. По сути, она всю жизнь считала себя кабардинкой, хотя родилась в Париже. Спектакль, по сути, европейский в хорошем смысле слова, однако там нет никаких вольностей. Там есть балетные сцены, но актрисы одеты в длинные юбки. Там все достаточно целомудренно. Это очень трагическая история любви, творчества и жизни известной балерины. Я ее до этого не знала, честно говоря. Главная исполнительница – молодая актриса. Мне кажется, очень талантливая. Спектакль только что поставлен. Он должен еще устояться, но это очень-очень интересная постановка", - заключила Корчак.

Директоры театров указали на проблему профессионализма актеров

В целом северокавказские театры "занимают очень серьезное место" в тератральной жизни России, считает Хава Ахмедова. "В спектаклях есть какая-то первозданность, какая-то чистота, которую утратили очень многие российские театры. Другой вопрос, что хотелось бы, чтобы в театрах были более профессиональные актеры, режиссеры", - сказала она.

Уровень северокавказских театров не ниже, чем у других, считает и директор Кабардино-Балкарского Русского драматического театра Фатима Николаева. "Я бываю на фестивале международных русских театров стран Закавказья и прикаспийских стран, который проходит ежегодно в Махачкале. Туда приглашаются также театры из-за рубежа – Польши, Германии, Бельгии. Это такой развернутый фестиваль с большим охватом участников, нежели наша «южная сцена». Я вижу, что представляют другие театры. И я не считаю, что мы намного им уступаем. Я думаю, что мы на уровне", - подчеркнула Фатима Николаева.

Проблемы северокавказских театров идентичные общероссийским, полагает Марина Корчак. Современная драматургия несовершенна - и русскоязычная, и национальная. К сожалению, пока нет пьес, которые бы отражали реальную ситуацию, которая существует в стране", - сказала Корчак.

Второй проблемой она считает недостаточный профессиональный уровень актеров. "Когда смотришь спектакли и на Кавказе, и в других регионах, среди актерского состава отличается старшее поколение, которое получило школу хорошую. Мы знаем, какие национальные студии были в театральных вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Они тогда, вернувшись на места, и создали театры. То есть, когда ты смотришь спектакли, то сразу вычленяешь старую школу, профессиональную. Старшие актеры работают замечательно. И это практически во всех театрах. Молодые актеры – они разные. Есть более талантливые, есть менее талантливые. Но это зависит не только от таланта, но и от того, что не могли раскрыть этот самый талант, не получили того образования, которое они могли получить. Поэтому, конечно, вопрос профессионального роста, актерской культуры, культуры речи – эти проблемы есть во всех регионах", - заключила Корчак.