Фильм о расстреле в Новочеркасске слабо заинтересовал жителей Ростовской области

22 ноября 2020, 19:00

Сеансы фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" о расстреле рабочих в Новочеркасске не собрали большого числа зрителей, рассказали сотрудники кинотеатров в Ростовской области. События 1962 года до сих пор недостаточно изучены, указали историки Александр Скорик и Виталий Бондарев.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября сочинский фестиваль "Кинотавр" завершился показом картины Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", рассказывающей о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. 13 ноября стало известно, что российский оскаровский комитет выдвинул фильм на соискание премии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Режиссер выразил сомнение в том, что за рубежом смогут понять противоречия жизни в СССР в тот период.

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле работников электровозоремонтного завода в Новочеркасске в июне 1962 года глазами местной партработницы, которая теряет в ходе событий свою дочь. Актриса Юлия Высоцкая, сыгравшая в фильме главную роль, сама родом из Новочеркасска.

Картина Кончаловского заинтересовала немногих жителей Ростовской области

Фильм "Дорогие товарищи!" не пользуется особой популярностью у зрителей в Ростовской области, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" сотрудники кинотеатров. Так, в ростовском кинотеатре "Феникс" более чем за неделю фильм "Дорогие товарищи!" посмотрели лишь 69 человек, тогда как комедию "Непосредственно Каха!" за эти же дни посмотрели 3500 человек.

Сотрудник ростовского кинотеатра "Большой" сообщил, что на сеансах фильма заполняется меньше 25% мест, с учетом введенных из-за коронавируса ограничений, согласно которым зрители, если они не члены одной семьи, должны сидеть в полутора метрах друг от друга, что дает максимальную заполняемость зала на 50% мест.

В таганрогском кинотеатре "Чарли-Мармелад", по словам сотрудника кинотеатра, заполняемость достигала 40% от квоты, введенной в связи с пандемией коронавируса, при этом на другие фильмы квота выбиралась полностью.

Сотрудник азовского кинотеатра "Азов" рассказал, что на фильм приходят только "пожилые люди небольшими группами", а в кинотеатре "Гагарин" в Каменск-Шахтинском отметили, что на фильм приходили лишь "по несколько человек, и то не на каждый сеанс". В Новочеркасске, событиям в котором посвящен фильм, по словам сотрудников кинотеатра "Патэ", заполняемость зала не превышала 50%, с учетом введенных ограничений.

Ряд кинотеатров в Ростове-на-Дону и других городах области вообще не стали демонстрировать этот фильм. Те же кинотеатры, которые показывают фильм, демонстрируют его на 1-2 сеансах. Единственным исключением стал кинотеатр "Патэ", где фильм показывается на трех сеансах - в 15, 19 и 23 часа.

Историки сочли недостаточно изученными события в Новочеркасске

Фильм в целом верно отражает события 1962 года, хотя Кончаловский как режиссер "имеет право на художественный вымысел", сказал корреспонденту "Кавказского узла" профессор кафедры юриспруденции, философии и истории Южно-Российского государственного политехнического университета Александр Скорик. "Например, главная героиня - персонаж полностью вымышленный. На должности ее уровня – это, примерно, завотделом горкома или член горкома - женщин не брали", - указал историк.

По его словам, хотя тема событий в Новочеркасске была изучена еще в 1990-х годах, ее изучение продолжается и сейчас. "Я смотрел документы в 2000-х годах и 2-3 года назад. Есть еще и закрытые документы - личные дела членов партии, для которых установлен 75-летний срок секретности. Если говорить о самой картине событий, то она из плоской и черно-белой становится объемной и многоцветной. К примеру, очень мифологизирован директор завода Курочкин... Он был хорошим инженером, но с людьми общался очень грубо. Его назначение директором было большой ошибкой ростовского обкома. Еще одной ошибкой обкома было нежелание разговаривать с рабочими. При этом далеко не все рабочие участвовали в забастовке, 1 июня 50% рабочих остались в цехах и никуда не пошли", - рассказал Александр Скорик.

1-2 июня 1962 года в Новочеркасске произошли массовые волнения среди рабочих, которые были жестко подавлены силами КГБ и частями внутренних войск. По официальным данным, 26 митингующих погибли, более 80 получили ранения, но точных данных о количестве жертв нет, поскольку многие документы из архивов КГБ остаются засекреченными. После показательного суда семерых участников восстания приговорили к расстрелу, 105 осудили на длительное тюремное заключение. Только в 1992 году Главная военная прокуратура возбудила по факту новочеркасского расстрела уголовное дело, но никто из виновников трагедии не понес наказания ввиду смерти главных фигурантов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главные факты о расстреле мятежа в Новочеркасске".

Сейчас исследованием трагедии в Новочеркасске "практически никто не занимается", считает профессор кафедры истории и культурологии Донского государственного технического университета Виталий Бондарев. "В 2012 году к 50-летию расстрела журнал «История в подробностях» хотел сделать специальный номер, посвященный этим событиям, но выяснилось, что кроме меня [и еще двух человек], никто больше статьи об этом писать не готов. С тех пор ситуация не изменилась. Те, кто начинал этим заниматься в 1990-е годы, в основном отошли от дела - тема тяжелая, да и документов новых не появляется. Наоборот, обнаруженные в 1989 году фотографии событий потом исчезли", - рассказал историк корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, такое отсутствие интереса приводит к искажению понимания о том, что тогда произошло. "Как-то мы опубликовали статью в Интернете, так там появилась масса комментариев, что мало, мол, стреляли, надо было больше. Во многом это происходит из-за недоверия нынешней власти, когда все ее заявления подвергаются сомнению, и в итоге на поверхность выплывает старая советская версия о том, что, мол, [участниками протестов в Новочеркасске] были одни уголовники", - сказал историк.

События в Новочеркасске были вызваны тем, что "у людей просто лопнуло терпение", считает Виталий Бондарев. "Я изучал ситуацию в Новочеркасске накануне событий - масса жалоб на то, что мяса нет, что контролеры в транспорте обсчитывают и так далее. Люди жили трудно", - отметил ученый, добавив, что фильм Кончаловского не смотрел.