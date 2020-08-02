Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в Кабардино-Балкарии

02 августа 2020, 05:30

Спортсмены из более чем 20 регионов России приняли участие в фестивале экстремальных видов спорта в альплагере "Безенги" в Кабардино-Балкарии. Фестиваль состоялся после снятия некоторых ограничений в республике, введенных из-за COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", с 23 июля в Кабардино-Балкарии сняты некоторые ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса. В частности, возобновлена работа заведений общепита, всех образовательных учреждений. Кроме того, на территории региона можно проводить массовые мероприятия, но число их участников не должно превышать 50 человек, причем они должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

1 августа в Кабардино-Балкарии выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 5993. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В горах Кабардино-Балкарии 1 августа завершился фестиваль экстремальных видов спорта Outdoor Festival Alpindustria Bezengi. Мероприятие, которое началось 29 июля, прошло в альплагере "Безенги" в Черекском районе республики на высоте 2,2 тысячи метров, пишет ТАСС.

Стартовал фестиваль с прохождения забега по ущелью Мижирги протяженностью 13 километров и набором высоты в один километр. 1 августа в рамках фестиваля состоялся забег по горному рельефу с набором высоты в один километр. Забег называется "Вертикальный километр". Победителями забега стали Абрек Кочкаров из Карачаево-Черкесии и Оксана Стефанишина из Сочи. Кочкаров преодолел дистанцию за 47:33 минуты, Стефанишина - за 51:01 минуту. Всего в забеге приняли участие 70 спортсменов из разных регионов России.

По словам директора альплагеря "Безенги" Алия Анаева, мероприятия проводились с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Президент горного клуба "Альпиндустрия" Сергей Зон-Зам, в свою очередь, отметил, что организаторы фестиваля насчитали более 20 регионов, откуда на фестиваль съехались спортсмены.

Помимо забегов в программе фестиваля также состязания по скалолазанию, ночной забег по природному рельефу, тренировки и тесты снаряжения, говорится в сообщении, опубликованном в Instagram-паблике министерства туризма Кабардино-Балкарии.