Избирком Грузии признал победу "Грузинской мечты" на выборах вопреки протестам

04 декабря 2020, 08:38

Правящая партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах получила 48,22% голосов, объявил избирком Грузии. Оглашение итогового протокола прошло на фоне акций протеста сторонников оппозиции, по-прежнему не согласных с результатами выборов. Позиции властей и оппозиции относительно итогов парламентских выборов сблизились после подключения к переговорам иностранных консультантов, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 октября в Грузии прошли выборы в парламент, 21 ноября в 17 мажоритарных округах прошел второй тур выборов, избиратели выбирали из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре.

После проведения парламентских выборов, в Грузии проходят многочисленные акции протеста, инициированные оппозицией, которая не признает их итоги. С 8 ноября бессрочная акция протеста проходит в Батуми, акции протеста также неоднократно проходили в Тбилиси.

Оппозиция назвали итоги выборов сфальсифицированными

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии на заседании 3 декабря приняла итоговые протоколы парламентских выборов, прошедших 31 октября. Заседание ЦИК в знак протеста покинули члены комиссии от оппозиции, высказав свое несогласие с результатами, которые считают сфальсифицированными. Один из оппозиционеров, перед выходом из зала заседаний, наклеил на вывеску ЦИК стикер "Выборы сфальсифицированы", передал корреспондент "Кавказского узла".

Согласно окончательным итогам парламентских выборов, партия "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150. Остальные 60 мандатов распределились следующим образом. "Сила в единстве - Единое национальное движение" – 36 мандатов, "Европейская Грузия – движение за свободу" – 5 мандатов; "Лело для Грузии" - 4 мандата; "Стратегия Агмашенебели" - 4 мандата; "Альянс патриотов Грузии" - 4 мандата; "Гирчи" - 4 мандата; "Граждане" - 2 мандата; "Лейбористская партия" - 1 мандат, сообщил вчера "Sputnik Грузия" со ссылкой на Центризбирком страны.

Заседание комиссии проходило на фоне акции протеста оппозиции, сторонники которой собрались перед зданием ЦИК. Оппозиционеры в знак протеста сожгли плакат, на котором были изображены проценты набранных голосов партией "Грузинская мечта – Демократическое движение" (48%) и совокупный процент голосов, полученный оппозицией (52%).

Один из участников акции пытался пронести к зданию ЦИК мешок картофеля, который стал символом подкупа избирателей на президентских выборах в 2018 году, но его не пропустила полиция, передал корреспондент "Кавказского узла".

Акции протеста на протяжении последних дней проходят в Тбилиси и Батуми, протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов 31 октября и провести внеочередные выборы. Участники акции в Тбилиси заявили, что планируют ее проводить до первого заседания парламента нового созыва. Протестующие намерена помешать новым депутатам войти в здание, чтобы они не смогли получить утверждение полномочий, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На первом заседании парламента будут приняты полномочия депутатов нового созыва и прекращены полномочия парламента предыдущего созыва. Кроме того, изберут председателя парламента, председателей комитетов и комиссий и их заместителей. Формирование правительства страны начнется на одном из последующих заседаний, согласно законодательству, правящая партия должна представить президенту кандидата в премьер-министры. Кандидат в премьер-министры должен сформировать нового кабинет министров, после этого парламент рассмотрит и утвердит предложенные кандидатуры.

Аналитики назвали неэффективными переговоры власти и оппозиции без иностранных консультантов

Центральная избирательная комиссия приняла итоговый протокол по пропорциональной системе и часть итоговых протоколов по мажоритарной системе, выборы в которых прошли в одному туре, сообщил руководитель Центра демократического развития и гражданского общества Владимир Божадзе. Первое заседание парламента нового созыва назначен на 11 декабря, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

4 октября члены партии "Грузинская мечта" провели встречу с международными наблюдателями, в том числе от ОБСЕ, которые выступили посредниками между правящей партией и оппозицией, чтобы усадить их за стол переговоров на фоне возникшего политического кризиса в стране. Консультанты выполняют роль дипломатов.

Представители "Грузинской мечты" и оппозиции начали консультации по требованиям оппозиционеров, которые модерируются иностранными дипломатами. Консультации проходили встреч с оппозиционерами от всех партий, прошедших в парламент нового созыва. Оппозиционеры отказались сообщать СМИ о консультациях, чтобы не мешать их ходу. Лидер партии "Граждане" Александр Элисашвили положительно оценил проведение консультаций. "Позиции обеих сторон немного сблизились", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Иностранные дипломаты не диктуют сторонам свое видение ситуации и варианты выхода из нее. Они исключительно выполняют роль модераторов – организовывают встречи и переговоры, отметил соучредитель "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти. "Если было бы возможным проведение встреч иначе, то они бы проходили в другом формате. Раз встречи проводятся при участии фасилитаторов, значит по-другому не получается – это единственный осуществимый вариант", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У "Грузинской мечты" и оппозиции радиально расходятся мнение относительно итогов выборов. Правящая партия отказывалась идти на уступки и не была готова к компромиссу, что и вызвало необходимость посредничества иностранных дипломатов. При этом сам факт о модерации консультаций иностранными дипломатами указывает на проблемы в грузинской демократии и политической культуре, пояснил Жгенти. "Функция иностранных дипломатов – найти точки соприкосновения и позициях обеих сторон и оказать помощь при выходе из сложившейся ситуации",– пояснил он.

Жгенти отметил, что пресса, так или иначе аффилированная с российской пропагандой, распространяет информацию о том, что иностранные дипломаты вмешиваются во внутренние дела Грузии. "Есть люди охотно работающие с Россией, почву для этого подготовила сама "Грузинская мечта". Оппозиционные СМИ, занимающиеся расследованиями, выявили проведение неофициальных переговоров с Кремлем. Ездили в Москву и люди, приближенные к лидеру партии Бидзине Иванишвили, из Москвы приезжали люди, якобы по делам бизнеса, но в действительности по другим вопросам", – сказал Жгенти.

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".