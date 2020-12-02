Минздрав Ставрополья пояснил принцип госпитализации больных с COVID-19

02 декабря 2020, 21:34

Ковид-госпитали на Ставрополье заполнены на 80 процентов, но госпитализации подлежат не все зараженные коронавирусом, а лишь пациенты с пневмонией и низкой сатурацией, сообщили в региональном Минздраве. Медработники региона столкнулись с сильной перегрузкой из-за роста числа вызовов скорой.

Как писал "Кавказский узел", Ставрополье уже долгое время лидирует среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по общему числу инфицированных коронавирусом и суточному приросту заражений. С 14 ноября студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования переведены на дистанционное обучение. Власти регулярно продлевают режим самоизоляции для пожилых жителей, а работодателям рекомендовали перевести на дистанционную работу максимальное число сотрудников. 27 ноября в Невинномысске был открыт госпиталь на 120 мест для пациентов с COVID-19.

За сутки с 1 на 2 декабря в Ставропольском крае зафиксировано 229 новых случаев заражения коронавирусом, шесть человек умерли. С начала пандемии COVID-19 подтвержден в регионе у 28173 человек, 564 пациентов скончались. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новой мерой противодействия коронавирусной инфекции на Ставрополье может стать перевод школьников на дистанционное обучение. В настоящее время школы в регионе работают в очном формате, однако сегодня губернатор поручил краевому министерству образования проработать вопрос возможности введения дистанционного обучения на отдельных территориях и в школах, где этого может потребовать эпидобстановка.

Кроме того, принято решение, что все новогодние мероприятия в школах и детсадах будут проводиться без участия родителей и без приглашения сторонних лиц. Причем одновременно участвовать в мероприятии смогут только учащиеся одного класса или воспитанники одной группы детского сада, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте губернатора Ставропольского края. С учётом эпидемиологической ситуации принято решение отказаться от проведения краевой благотворительной Новогодней ёлки для детей, нуждающихся в особой социальной поддержке, и талантливых детей, подарки для них будут доставлены детям на дом или в детские учреждения без проведения массовых мероприятий, сказано в этом же сообщении.

В Минздраве заверили об отсутствии дефицита коек для больных COVID-19

Ставрополье не испытывает дефицита в койках, предназначенных больным коронавирусом: на 2 декабря занято только 80 процентов инфекционных коек для страдающих пневмонией, свободными остаются 20 процентов коек реанимации, оснащенные аппаратами ИВЛ, сообщила сегодня пресс-секретарь Минздрава края Ирина Кучукова.

«В общей сложности на Ставрополье открыто 381 реанимационная койка и 3769 инфекционных. Места есть во всех больницах, критической нехватки нет», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Кучукова рассказала, о принципах госпитализации. По ее словам, как будет лечиться пациент – стационарно или в амбулаторных условиях, определяет только врач: в случае если состояние определено как легкой или средней тяжести, человек остается дома; если же наблюдается поражение легких или низкая сатурация (уровень кислорода в крови), то пациент направляется в больницу. «Часто люди паникуют и требуют положить в больницу. Но во многих случаях этого не требуется», - прокомментировала Кучукова.

Житель города может быть доставлен в сельскую больницу или, наоборот, из села – в краевой центр, если местное медучреждение столкнется с нехваткой койкомест, продолжила представитель Минздрава края. По ее словам, ведомство разработало маршрутизацию, и в зависимости от состояния пациента он может быть направлен в медучреждение, прикрепленное к другой территории. «Например, из Ставрополя пациента могут направить в Кочубеевский район», - рассказала Кучукова.

Вопрос о наличии коек для пациентов с коронавирусом прозвучал в ходе прямой линии губернатора Ставрополья Владимира Владимирова от жителя Ставрополя, который пожаловался, что ему предложили госпитализацию в Будённовске, а в более близкорасположенные медучреждения отказали из-за нехватки мест, сообщило 24 ноября ИА «Победа26». Тогда ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Владимир Колесников, которого по поручению Владимирова подключили к прямой линии. «Из Ставрополя мы никогда не везём в Будённовск или Апанасенковский район. Везём в близлежащие территории. Это, как правило, в 25-30 минутах времени доезда до города Ставрополя», - уверил министр. Тогда же он сообщил, что в регионе продолжают наращивать коечный фонд. По словам Колесникова, в начале пандемии он составлял 2803 мест, с марта перепрофилировано ещё 1445. До конца года общий фонд составит 4126 мест.

Вызовы скорой помощи, по словам Кучуковой, подразделяются на экстренные и неотложные. В первом случае время ожидания врачей не превышает 20 минут; такие кареты скорой помощи приезжают к пациентам, перенесшим инфаркт и инсульт и к людям с высокой температурой - выше 39 градусов. Кучукова особо отметила, что условная температура в 37.6 градуса – не повод вызывать скорую помощь, даже если температура держится несколько дней. «Стоит особо отметить, что скорая не лечит, а лишь оказывает симптоматическую помощь, а также увозит в больницу», - рассказала Кучукова, добавив, что неотложка приезжает в течение двух часов.

Ставропольский край разделен на три зоны – Буденовская, Ставропольская и Пятигорская. В каждой зоне работает определенное количество так называемых «ковидных бригад». По данным Кучуковой, в Ставрополе работает девять таких бригад, в Пятигорской зоне – около ста.

Точное количество ковидных госпиталей в крае Кучукова назвать не смогла, указав, что «во всех районах есть медучреждения, где часть коек перепрофилированы под ковид». «Например, в Ставрополе полностью под ковид перепрофилирована вторая городская больница, в Пятигорске - родильный дом и госпиталь для ветеранов войн», - привела пример Кучукова. Также полностью под лечение коронавирусных больных перепрофилирована больница №2 Невинномысска, где работает 120 коек, обеспеченных кислородом. По словам Кучуковой, работа по перепрофилированию медучреждений будет продолжена: до конца года планируется открыть еще 300 коек.

Каждое медучреждение само заключает договор на поставку кислорода, в связи с этим цены на закупку разнятся. Назвать среднюю цену Кучукова затруднилась. В основном, кислород поставляется из-за пределов региона, однако, как указала Кучукова, на днях губернатор поставил задачу производить кислород на территории края.

Врачи в больницах и поликлиниках перегружены

Вторая городская больница Ставрополя, принимающая больных коронавирусом, не испытывает проблем с койкоместами, заверил корреспондента «Кавказского узла» сотрудник медучреждения. Долго разговаривать мужчина отказался, заявив, что «нет времени», поскольку он врач и «принимает пациентов».

В Ставропольской краевой клинической больнице, также принимающей на лечение пациентов с коронавирусом, сообщили, что койкоместа есть, хотя «ситуация сложная». Принимаются пациенты с высокой температурой и если компьютерная томография показала пневмонию, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» работник больницы.

Городская больница Невинномысска испытывает сложности с койкоместами, хотя ситуация «находится под контролем», рассказал, в свою очередь, корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник медучреждения. По его словам, врачам приходится класть пациентов выборочно и зачастую отказывать тем, кого стоило бы оставить в стационаре. Собеседник уточнил, что сейчас в городе работает от семи до 10 машин скорой помощи, «тяжелые» пациенты обслуживаются в течение двух часов, больные коронавирусом есть и среди врачей.

На станции скорой помощи в Ставрополе корреспонденту «Кавказского узла» данные о том, что среди больных коронавирусом есть врачи, подтвердили, отметив, что предпринимают все необходимые меры защиты, но болеть от этого медработники не перестают. «Люди серьезно загружены и сильно перерабатывают, но понимают необходимость в своей работе», - рассказал сотрудник станции. По его словам, количество вызовов с начала пандемии увеличилось в среднем вдвое: если ранее за смену скорая делала 5-8 выездов, то теперь доходит до 15. Половина вызовов – это коронавирус.

В поликлинике №1 Ставрополя сотрудник медучреждения также рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что усилилась нагрузка врачей, однако в рабочих часах это отражается несильно – большая переработка медработникам не положена. Впрочем, из-за болезни коллег некоторым врачам приходится принимать «чужих» пациентов, и практически все время приема у врачей-терапевтов расписано, сказал собеседник. Он отметил, что на дом врачи приходят только в тех случаях, когда это «реально необходимо», если же температура невысокая или ее нет, однако есть симптомы коронавируса, больному следует записаться на прием.

Больным приходится прибегать к услугам частных клиник

Ситуацию с коронавирусом в Ставропольском крае как тревожную охарактеризовал президент Ставропольского краевого общественного фонда "Содействие-Юг", конфликтолог Юрий Ефимов. Он рассказал, что коронавирусом переболела его супруга, при этом у него тест показал отрицательный результат.

«Моя жена – врач, она три недели лежала пластом. Сначала мы звонили в поликлинику. Врач обещал прийти, но так и не дошел. И только когда начальник жены по своим связям надавил на поликлинику, врач пришел. Сделали тест супруге, мне, детям», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Юрий Ефимов.

По его словам, КТ делать в государственных медучреждениях жене отказались, и она заплатила пять тысяч рублей в платной клинике. Результат показал, что у нее повреждено пять процентов легких. «Она задыхалась. Дексаметазон кололи. Если такое состояние у человека с пятью процентами поражения легких, не представляю, как себя чувствует человек при 50 процентах», - отметил Юрий Ефимов.

По его словам, в крае наблюдается проблема нехватки лекарств и мало кто верит официальным цифрам по заполняемости больниц.

Ранее глава региона заявил о выделении краю 105 миллионов рублей на бесплатное обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому. На выделенные средства удастся вылечить 13 тысяч больных. Бесплатные лекарства уже доставляются на дом пациентам с COVID-19, сообщили в Минздраве. Опрошенные "Кавказским узлом" фармацевты заявили об отсутствии дефицита на необходимые при лечении коронавируса препараты. При этом директор пиар-агентства Kozlov&Arakelyan PR-Group, эксперт аналитического центра "Акценты" и центра "Юг" Андрей Козлов, который вместе супругой в ноябре переболел COVID-19, сообщил «Кавказскому узлу», что купить необходимые при лечении коронавируса лекарства на Ставрополье непросто.