Участник акции протеста у Дома правительства Аджарии 29 ноября 2020 года. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".

02 декабря 2020, 13:43

Два активиста задержаны после стычки с полицейскими в Батуми

Акция протеста у Дома правительства Аджарии переросла в столкновение с силовиками, задержаны не менее двух активистов.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября представители и сторонники оппозиционных партий вышли на акцию протеста перед домом правительства Аджарии, требуя повторных парламентских выборов и выражая недовольство жесткими ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса. Протестующих поддержали водители маршруток и таксисты, которые провели автопробег и приняли участие в митинге перед домом правительства Аджарии. Акция протеста у здания правительства Аджарии возобновилась 30 ноября. Участники акции выпустили воздушные шары с надписью "Выходи" с требованием, чтобы к протестующим вышел председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Один участник акции был задержан, второй оказался под следствием за мелкое хулиганство и неподчинение силовикам.

С 28 ноября по 31 января в Грузии запрещены массовые мероприятия, на дистанционный формат работы переведены объекты общепита и ограничено движение общественного транспорта и пешеходов. В восьми самых крупных городах страны введены дополнительные меры профилактики. Накануне введения локдауна в Тбилиси возникли пробки и столпотворения людей. Власти выделили средства на поддержку населения в период карантина. 

Сегодня во время акции у Дома правительства Аджарии в Батуми между представителями оппозиционных партий и правоохранителями произошли столкновения. Активисты пытались прикрепить к столбам воздушные шары, а полицейские старались помешать этому. Члену "Единого национального движения" Резо Харази удалось забраться на столб у Дома правительства и прицепить к нему шарики. Участники акции скандируют слово "Рабы", передал "Интерпрессньюс".

В результате столкновений задержаны не менее двух активистов. Вход в здание Дома правительства охраняют несколько десятков полицейских, информировал "Sputnik Грузия", корреспондент которого присутствовал на месте проведения акции.

Бессрочная протестная акция началась в Батуми с 8 ноября. Ее участники требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки, отмечается в публикации.

Напомним, первый тур парламентских выборов прошел в Грузии 31 октября. В знак протеста против результатов голосования оппозиция отказалась от участия во втором туре и организовала множество акций протеста. 21 ноября в 17 мажоритарных округах прошел второй тур выборов, большинство голосов набрали кандидаты от "Грузинской мечты". Об особенностях этих выборов можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

Новости о выборах в Грузии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?"Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Водители маршруток присоединились к акции протеста в Батуми", "Три человека пострадали при разгоне протестующих в Тбилиси", "Силовики освободили задержанных в Батуми активистов".

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