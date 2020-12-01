Задержание участников акции протеста в Ереване 1 декабря 2020 года. Стопкадр из видео на Youtube-канале «NEWS AM». https://www.youtube.com/watch?v=SXA2bjFaLOk

01 декабря 2020, 18:48

35 участников акции протеста задержаны в Ереване

Полицейские сегодня задержали не менее 35 активистов, пытавшихся перекрыть проспект в центре Еревана во время акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", после вступления в силу договоренности о прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта в Ереване начались акции протеста с требованием отставки фактического руководителя Армении, премьер-министра Никола Пашиняна. Во время акции протеста 30 ноября были задержаны не менее 33 человек.

В соответствии с договоренностью России, Азербайджана и Армении, Нагорный Карабах утрачивает две трети территории, которая находилась под контролем Степанакерта по состоянию на начало боев.

Сегодня вечером в центре Еревана протестующие вновь вышли на акцию с требованием отставки Никола Пашиняна. Демонстранты перекрыли улицы, в том числе и проспект Маштоца, что привело к заторам на проезжей части. Затем они направились к зданию правительства Армении, распевая патриотические песни и выкрикивая "Никол - предатель".

В отделения полиции доставлены 35 участников акции протеста. В полиции уточнили, что задержанные будут отпущены в течение трех часов, после составления актов об административном правонарушении, передает «Sputnik-Армения». 

Полицейские задерживали участников акции, перекрывших проспект Маштоца, с применением грубой силы, передает NEWS.am.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября до 10 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта приведены в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Активисты попросили Францию и Россию помочь в возвращении армянских пленных", "Родители срочников пожаловались на условия службы в Нагорном Карабахе", "Бывший судья прекратил голодовку с требованием отставки Пашиняна".

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