33 человека задержаны на акции протеста в Ереване

30 ноября 2020, 19:29

Полиция задержала не менее 33 активистов, которые пытались перекрыть центральный проспект Еревана, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с договоренностью, Нагорный Карабах утрачивает две трети территории, которая находилась под контролем Степанакерта по состоянию на начало боев. Это спровоцировало в Ереване беспорядки и акции протеста с требованием отставки фактического руководителя страны, премьер-министра Никола Пашиняна. Однако вынести ему вотум недоверия невозможно до тех пор, пока действует военное положение. Сам Пашинян 29 ноября заявил, что перед подписанием заявления о прекращении войны президент России согласился с его доводами о невозможности передачи Азербайджану Шуши.

Полиция Армении вечером начала задерживать активистов, которые пытались перекрыть центральный проспект Еревана, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. На проспекте Маштоца и прилегающих улицах ситуация напряженная, участники акции протеста периодически пытаются остановить движение машин, передает ТАСС.

33 человека доставлены в полицейские отделения с акции оппозиции в Ереване, сообщила пресс-служба полиции Армении. Протестующие пытались перекрыть центральную площадь Маштоца, однако были оттеснены полицией. Часть участников акции провела шествие по центральным улицам Еревана, несколько десятков человек собрались у здания правительства, сообщило РИА "Новости" в 19.00.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября до 10 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта приведены в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".