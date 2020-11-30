Пашинян раскрыл детали переговоров с Путиным по Нагорному Карабаху

30 ноября 2020, 10:24

Перед подписанием заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе президент России согласился с доводами армянского премьера, который исключил возможность сдачи Азербайджану города Шуши, рассказал 29 ноября сам Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, стороны обсуждали вопрос передачи города Шуши (азербайджанское название - Шуша). МИД Армении 16 ноября опроверг заявление Пашиняна. "В ходе мирного процесса вопрос Шуши не обсуждался", - заявило ведомство.

Договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе была подписана после двух неудачных попыток вернуть Шуши, ключевой город в Нагорном Карабахе, и стал способом избежать "коллапса" на фронте, указал ранее Пашинян. По его словам, после падения Шуши в окружении могли погибнуть 25 тысяч солдат Армии обороны. С этим решением согласились и власти Нагорного Карабаха, не участвовавшие в переговорах. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Никол Пашинян 29 ноября изложил свою версию переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли 19-20 октября, до подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

По словам Пашиняна, 19 октября ему позвонил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, отметив, что войну нужно остановить. "Я позвонил президенту России Владимиру Путину, и он сказал, что, по его мнению, это должно быть сделано в соответствии с логикой российских предложений. То есть отложить вопрос о статусе, передать регионы [Азербайджану], разместить российских миротворцев. Я сказал, что нужно разместить миротворцев вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области и Лачинского коридора. Он согласился, и мы договорились, что я позвоню еще раз после обсуждений", - привело 29 ноября слова Пашиняна РИА Новости.

20 октября, по словам Пашиняна, Владимир Путин позвонил ему и сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев согласен, но миротворцы должны разместиться не вдоль границы НКАО, а по фактической линии соприкосновения, так как Азербайджан не согласен отступить от позиций в Гадруте и Талише.

"Армянская сторона должна была также взять обязательства по возвращению азербайджанцев в Шуши. Таким образом, перемирие стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, не представляю возможность сдачи Шуши Азербайджану. Президент России удивился, почему я против возвращения в Шуши азербайджанцев. Когда я представил мои доводы, он сказал, что это логично, и он не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях", - сообщил Пашинян, пояснив, что в этом случае азербайджанское население Шуши превысило бы 90 процентов, и они бы контролировали дорогу в Степанакерт.

Владимир Путин высказался по поводу ситуации в Нагорном Карабахе 17 ноября, пояснив, что Армения назвала неприемлемым возвращение азербайджанских беженцев в Шушу, а Никол Пашинян сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Нагорного Карабаха. "Мне и сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над той частью территории Карабаха, включая Шушу, и имея в виду наличие наших миротворцев", - приводит сегодня слова президента России "Коммерсант".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября до 10 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта приведены в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Отметим, что подписание трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху привело к акциям протеста в Армении. 17 оппозиционных сил создали Комитет спасения и добиваются отставки Пашиняна. Цель оппозиции - сорвать реализацию мирного соглашения, в соответствии с которым Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов – так называемый "Пояс безопасности". Однако вынести премьер-министру вотум недоверия невозможно до тех пор, пока в Армении действует военное положение.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".