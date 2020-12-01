01 декабря 2020, 00:40

Ограничения из-за COVID-19 ужесточены в Ростовской области

С 1 декабря власти Ростовской области потребовали приостановить работу ледовых катков в торгово-развлекательных центрах, а также сократить число зрителей на спортивных мероприятиях и в кинотеатрах.

Как писал "Кавказский узел", из-за сложной эпидемиологической обстановки власти региона с 16 октября запретили работу ночных клубов, детских площадок, ограничили массовые мероприятия и график работы предприятий общепита. Работодателей обязали перевести на дистанционный формат сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. В начале ноября поликлиники прекратили плановый прием пациентов.

Ростовская область лидирует на юге России как по числу инфицированных COVID-19, так  и количеству смертей от коронавируса. В регионе, по данным на 30 ноября, общее число заражений за время пандемии достигло 40 007, общее число умерших от COVID-19 - 1326. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Ростовской области, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Губернатор Ростовской области сегодня подписал документ о введении в регионе дополнительных ограничительных мер из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Так, в соответствии с новым постановлением, с 1 декабря в регионе сокращается допустимая вместимость зрительских залов на спортивных объектах и в кинотеатрах. В частности, проведение профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей допускается только при 25-процентном заполнении, работа кинотеатров – при 40-процентном, с равномерной рассадкой зрителей.

Кроме этого, будет временно приостановлена работа ледовых катков, расположенных в торгово-развлекательных центрах. Остальные ледовые арены смогут принять посетителей на катки при наличии зоны катания на одного человека не менее 10 квадратных метров. Также с 1 декабря в общественных местах в период с 22:00 до 7:00 мск будут запрещены любые зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе – с использованием пиротехнических изделий, за исключением театров, театральных и концертных организаций, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе губернатора области.

Власти Ростова-на-Дону отказались от новогодних гуляний из-за угрозы распространения коронавируса. "Традиционных праздничных гуляний, мероприятий, концертов в связи с действующими ограничениями не планируется", — рассказала сегодня на пресс-конференции замглавы администрации города Елена Кожухова. Она отметила, что все мероприятия и концерты будут транслироваться в режиме онлайн. "У главной городской елки возле парка им. М.Горького будут установлены экраны, также экраны появятся в других парках, где будут транслироваться выступления наших творческих и детских коллективов", - сообщила Кожухова, слова которой приводит "Интерфакс".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Рестораторы в Ростове-на-Дону пожаловались на падение прибыли из-за коронавируса", "Ввод новой кислородной станции анонсирован в госпитале №20 Ростова-на-Дону", "Важные истории" нашли признаки коррупции в снабжении ростовских больниц кислородом".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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