На заседании по делу Кочесоко оглашены материалы допроса понятого

27 ноября 2020, 18:53

Показания понятого Мкртумяна в связи с его отсутствием в Кабардино-Балкарии были частично оглашены на сегодняшнем заседании в Урванском районном суде. Понятой находится в Нальчике, он уклоняется от дачи показаний, заявила адвокат. Гособвинитель заверила, что явка понятого и двух засекреченных свидетелей, которые, по ее словам, находятся на карантине, будет обеспечена на следующее судебное заседание, намеченное на 11 декабря.

Как сообщал "Кавказский узел", дело черкесского активиста, руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко (в СМИ его фамилия упоминается также как Кочесоков) с 17 августа рассматривается в Урванском райсуде. Кочесоко, вопреки подписанным после задержания признательным показаниям, заявил о своей невиновности. Уголовное преследование активиста связано с его общественно-политической деятельностью, уверены коллеги. На заседании 21 октября свидетели по делу Кочесоко озвучили разные версии изъятия у него наркотика.

По версии полиции, Кочесоко признался в приобретении и хранении наркотиков. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сам активист настаивает, что наркотики ему были подброшены, уголовное дело называет сфабрикованным и считает его местью за свою гражданскую активность. Задержание Кочесоко и его уголовное преследование вызвало широкий резонанс не только в России, но и за рубежом.

В начале судебного заседания гособвинитель объявила, что два засекреченных свидетеля вернулись из служебной командировки, но находятся на карантине до 10 декабря. Третий свидетель, понятой Мкртумян, по словам гособвинителя, находится за пределами республики. Она предложила огласить его показания.

Мкртумяна необходимо допросить в зале суда, заявила адвокат Людмила Кочесокова. Он находится в Нальчике, никуда не выезжал, и просто уклоняется от явки в суд, заявила она.

Суд постановил частично огласить протокол очной ставки с понятым, а также протокол его допроса. Был оглашен протокол очной ставки от 15 августа 2019 года, из которого следовало, что свидетель Мкртумян подтвердил свои показания. По его словам, Кочесоко сам достал марихуану из кармана брюк, а эксперт-криминалист Марат Шугунов обнаружил марихуану в салоне автомобиля обвиняемого в ходе осмотра места происшествия 7 июня 2019 года. Аналогичные сведения содержал протокол допроса.

Гособвинитель заверила, что на следующее судебное заседание, назначенное на 11 декабря, явка понятого и других свидетелей будет обеспечена.

Дело в отношении Кочесоко построено на недостоверных доказательствах, сказала его адвокат Людмила Кочесокова корреспонденту "Кавказского узла". "Защита уверенно утверждает, что уголовное преследование Кочесоко связано с его общественной деятельностью и основано на сфальсифицированных, недостоверных и недопустимых доказательствах", - заявила она

На сегодняшнее судебное заседание пришла большая группа поддержки Мартина Кочесоко. Среди них были родственники, а также общественные активисты.

Биография Мартина Кочесоко опубликована в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов".