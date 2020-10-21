Свидетели по делу Кочесоко озвучили разные версии изъятия у него наркотика

21 октября 2020, 21:40

Пакет с марихуаной из кармана брюк Мартина Кочесоко во время его досмотра достал эксперт, заявил сегодня во время суда силовик, участвовавший в задержании активиста. Допрошенный в суде свидетель, который был понятым при досмотре Кочесоко, заявил, что активист сам достал из кармана брюк пакет и выдал его полицейским.

Как писал "Кавказский узел", дело черкесского активиста Мартина Кочесоко с 17 августа рассматривается в Урванском райсуде. Кочесоко, вопреки подписанным после задержания признательным показаниям, заявил о своей невиновности. Уголовное преследование активиста связано с его общественно-политической деятельностью, уверены коллеги. На последнем заседании 7 октября суд не смог выяснить, откуда дежурный отдела полиции узнал о возможном наличии в машине Мартина Кочесоко наркотиков, и потребовал от участников процесса обратить внимание на исследование доказательств.

По версии полиции, Кочесоко признался в приобретении и хранении наркотиков. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сам активист настаивает, что наркотики ему были подброшены, уголовное дело называет сфабрикованным и считает его местью за свою гражданскую активность. Задержание Кочесоко и его уголовное преследование вызвало широкий резонанс не только в России, но и за рубежом.

Сегодня на заседание суда по делу Мартина Кочесоко приехали поддержать его более 50 человек – родственники, друзья, активисты, правозащитники. Часть из них осталась на улице из-за нехватки мест в зале. Все присутствующие в суде были в защитных масках. Показания суду давали два свидетеля – сотрудник СОБРа, выступивший анонимно, а также понятой Анатолий Выблов, передает корреспондент "Кавказского узла".

Засекреченный свидетель, сотрудник СОБРа, представился Альбертом Татуевым. Показания он давал, находясь в одной из соседних с залом суда помещений. При этом голос его также был изменен. Свидетель рассказал об обстоятельствах задержания Кочесоко, в котором участвовали три сотрудника СОБР, они оказывали боевую поддержку сотрудникам центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ).

По словам свидетеля, Кочесоко во время задержания был уложен на землю, и на него были надеты наручники. При этом никто на него физического или психологического давления не оказывал. По словам свидетеля, Кочесоко вел себя спокойно – сам лег на землю и сказал, что понимает, за что его задерживают.

Свидетель, по его словам, находился на месте задержания полтора-два часа. В его задачи входило не подпускать посторонних лиц к месту задержания. После этого они доставили Кочесоко в Лескенский ОВД и вернулись на базу. В дальнейшем он в следственных мероприятиях по делу Кочесоко участия не принимал.

Свидетелю было задано множество вопросов и обвинением, и защитой. На многие вопросы он отвечал: "Не помню". Отвечая на вопросы защиты, свидетель сказал, что в осмотре автомобиля Кочесоко и его самого он участия не принимал, но краем глаза видел, что пакет из кармана активиста доставал эксперт.

Адвокат Людмила Кочесокова заявила ходатайство об оглашении показаний свидетеля на предварительном следствии. Судья попросил уточнить, в какой части показания свидетеля не соответствуют ранее данным. Адвокат уточнила, что в той части, где речь идет о том, кто доставал из кармана Кочесоко пакет – он сам или, как показал свидетель, эксперт.

Были оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии. Из них следовало, что в ходе осмотра места происшествия Кочесоко было предложено выдать предметы и вещества, запрещенные к гражданскому обороту на территории РФ, на что он "пояснил, что в кармане брюк и в салоне автомобиля находится наркотическое средство – "марихуана", которое принадлежит ему".

"Пакет был изъят дознавателем из салона автомобиля. Аналогичным образом из левого кармана джинсовых брюк Кочесокова М.Х. был изъят полимерный пакет наркотического средства – "марихуана", – сообщил ранее свидетель следователю. Тогда же он сказал, что не видел, при каких обстоятельствах производились смывы с носогубного треугольника и ладоней рук Кочесоко, так как стоял в оцеплении вместе с сотрудниками СОБР.

На уточняющий вопрос защиты, сам ли Кочесоко доставал пакет из своего кармана, или это сделал эксперт, свидетель пояснил, что прошло много времени, и деталей он не помнит. Кроме того, добавил свидетель, у них таких выездов бывает много.

На сегодняшнем заседании показания дал также свидетель Анатолий Выблов, который участвовал в задержании Кочесоко в качестве понятого. Он рассказал, что 7 июня 2019 года, примерно в 16 часов 20 минут сотрудники полиции ОМВД России по Лескенскому району и сотрудники ЦПЭ МВД по КБР пригласили его для участия в качестве понятого в осмотре места происшествия на федеральной дороге "Кавказ".

По словам Выблова, на обочине дороги, справа по ходу движения со стороны Владикавказа в сторону Нальчика стоял автомобиль, возле него находился мужчина, который представился как житель селения Верхний Куркужин Мартин Хусенович Кочесоков. Ему сотрудники полиции предложили добровольно выдать запрещенные предметы и вещества. Кочесоко, по словам свидетеля, сам достал из кармана брюк пакет и выдал его полицейским. Сотрудник полиции, по словам свидетеля, показал понятым пакет и сказал, что это "конопля".

27 июля издание "Медуза" опубликовало интервью с Мартином Кочесоко, в котором активист указал, что показания силовиков в деле о наркотиках расходятся, а понятые при обыске были подставными. Кочесоко рассказал, что при задержании опасался за свою жизнь и поэтому согласился выполнять требования силовиков.

"Далее в ходе осмотра места происшествия под передним водительским сидением указанного выше автомобиля был обнаружен и также экспертом был извлечен полимерный пакет черного цвета, который также был распакован и предъявлен им на обозрение. Внутри данного полимерного пакета, извлеченного из-под водительского сиденья указанного автомобиля, находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом конопли", – указал свидетель. Пакеты были перевязаны нитками, на бирках с пояснительными надписями расписались он, второй понятой, после чего эти пакеты опечатали.

Защита задала Выблову вопросы, касающиеся места его проживания, а также того, как он нашел второго понятого по фамилии Мкртумян, участвовал ли он ранее в аналогичных мероприятиях, кто его приглашал. Также ему были заданы вопросы, касающиеся обстоятельств задержания Кочесоко, изъятия у него вещества растительного происхождения.

Напомним, на заседании суда 22 сентября силовики сообщили, что при задержании подсудимого присутствовали понятые, которых специально доставили в Лескенский район из Нальчика. Понятые должны быть незаинтересованными лицами, которые не знакомы с участниками следственных действий, указал судья.

Следующее заседание суда запланировано на 6 ноября, на нем будет продолжен допрос свидетелей.

Биография Мартина Кочесоко опубликована в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов".