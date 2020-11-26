Обычаи джигитов нашли отражение в ингушских свадебных традициях

26 ноября 2020, 02:54

Ограничение скорости и количества машин в свадебном кортеже - своевременное решение для Ингушетии, считают местные жители. В старину за невестой в Ингушетии отправлялся солидный кортеж на конях, а всадники во время движения соревновались в джигитовке, сообщили опрошенные «Кавказским узлом» этнографы.

Как писал "Кавказский узел", ингушское духовенство постановило, что если кортеж с невестой будет включать более четырех автомобилей или его участники будут лихачить, организатор свадьбы должен будет отдать в пользу бедных до 50 тысяч рублей.

В сентябре имамы мечетей и старейшины села Кантышево в Назрановском районе Ингушетии постановили, что свадебные кортежи в населенном пункте должны состоять максимум из четырех машин. Нарушителям нового правила они пригрозили штрафом в 50 тысяч рублей. Представители духовенства в Ингушетии решили выработать единую позицию по вопросу длины свадебных кортежей и размера штрафов за нарушение правил при организации свадеб. Введение санкций для нарушителей оправданно в том случае, если духовенство и власти будут строго контролировать исполнение правил, отметили опрошенные "Кавказским узлом" общественные деятели.

Контроль за скоростью машин в свадебном кортеже возложили на старейшину со стороны жениха

Необходимо установить правильный контроль за количеством машин и за поведением водителей на пути следования свадебного кортежа, считает имам мечети селения Алкун Харон Хамхоев. По его словам, по решению муфтията в кортеже будет четыре машины, в четвертой будет ехать старейшина со стороны жениха, на которого возложена обязанность по контролю скорости машин.

«Он также будет пресекать любую возможность устраивать гонки на дорогах. А если будут нарушения, то, в зависимости от его тяжести, виновный должен будет заплатить штраф от 10 до 50 тысяч рублей», - уточнил Хамхоев

Он также сообщил, что эти деньги будут предназначены для малоимущих семей или же пойдут на нужды села - отремонтировать дорожное покрытие, мост. «Выплаченные в качества штрафа деньги будут распределяться по усмотрению того населенного пункта, откуда жених», - пояснил имам.

По его словам в период первой волны ограничений в связи эпидемией вплоть до июня в Ингушетии практически не было свадеб. «Сейчас свадьбы празднуют, но реже, чем всегда и совсем по-другому - с ограничением количества гостей. Многие ждут окончания (эпидемии)», - считает Хамхоев.

Он добавил, что ранее муфтияту уже удалось решить проблему похищения невест. «Несколько лет назад муфтият упразднил такой обычай, как умыкание невест. На сегодняшний день у нас в республике таких случаев больше нет», - сообщил имам.

Древний обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе. Особенно часто такие случаи встречаются в Чечне, Дагестане и Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?".

1552 пары молодых людей зарегистрировали свой брак с начала этого года, за десять месяцев, сообщил старший специалист ЗАГСа Ингушетии. «В три весенних месяца, когда был жесткий карантин во время первой волны эпидемии, не было ни одной регистрации. А с июня и по сей день в районных ЗАГСах республики постоянно регистрируются браки», - добавила она.

Однако, по словам сотрудницы ЗАГСа, таких торжественных регистраций, как, к примеру, в других городах России, в Ингушетии не бывает. «К нам обычно приходят молодые уже после свадьбы или же при рождении первенца. Тогда и брак регистрируют, и заодно получают свидетельство о рождении ребенка. Так что возле наших ЗАГСов никогда не бывает машин, в которых на регистрацию должны приезжать жених с невестой и их друзья», - заявила она.

По ее словам, по обычаям на свадьбах невеста и жених друг с другом не встречаются. «Невеста находится в доме будущего мужа, а жених прячется у кого-то из друзей, и со своей женой он встречается только через несколько дней. Такой у нас обычай», - сообщила сотрудница ЗАГСа.

Традиция солидного кортежа и джигитовки на свадьбе уходит корнями в старинные обычаи

В старину за невестой отправлялось много людей, а кортеж был достаточно солидный, сообщил этнограф, писатель Султан Мерешков. «Ехали на конях. В горных условиях по горным дорогам на телеге или на бричке не проедешь. Часто невеста садилась на лошадь сзади всадника на чепрак - такой кусок войлока - и держалась девушка, чтобы не упасть, не за всадника, а за луку седла. Ее подружки ехали на свадьбу, если позволяла горная дорога, в двухколесной арбе, куда обычно помещалось не больше четырех девушек. Всадники соревновались в джигитовке, но при этом никто не обгонял лошадь, на которой ехала невеста», - рассказал Мерешков.

Когда приезжали в дом жениха, пока невесту готовили к торжеству, друзья жениха устраивали зоахалол - так называлось шуточное сватовство, добавил этнограф. «Это был своего рода институт знакомства. Во время этого сватовства парни и девушки обменивались остротами. При этом шуточном сватовстве всегда было очень много зрителей. Сейчас, к сожалению, на современных свадьбах такого шуточного сватовства не бывает», - сообщил Мерешков.

Он назвал недавнее решение муфтията об ограничении количества машин в свадебном кортеже своевременным и правильным. «У нас дороги не широкие, скорость постоянно превышают. Вот буквально недавно в ДТП три человека погибло по вине свадебного кортежа. Я категорически против того, чтобы в кортеже было много машин. Надо соблюдать решение муфтията, но есть и закон, есть правила дорожного движения, которые никто не отменял - их тоже нужно соблюдать, и не только когда едешь в свадебном кортеже», - уверен этнограф.

Поводом для обсуждения проблемы стало произошедшее в сентябре в республике "свадебное" ДТП - участники одного из свадебных кортежей, пытаясь обогнать друг друга, устроили аварию, в которой погибли три человека. После этого муфтий Ингушетии Иса Хамхоев призвал представителей духовенства доносить до молодежи идею "о категорической недопустимости подобных гонок" и "объяснять, что ислам - религия толерантности и умеренности, в которой нет места подобному соперничеству". На Северном Кавказе принято проводить свадебные торжества на широкую ногу, местные жители стараются не отходить от этой традиции из опасения общественного осуждения, говорится в материале "Кавказского узла" "Свадьба, похороны и кредит".

По его словам, неделю назад его знакомый женил сына, и ему удалось избежать гонок на дороге. «Накануне свадьбы он поехал к родителям невесты, они назначили время, когда родственники жениха приедут забирать невесту, и отец парня попросил никому не говорить, когда именно заберут девушку: «У сына много друзей, они обязательно подъедут к этому часу сюда, и по дороге будут друг перед другом устраивать автогонки, а это может привести к беде. Мне это ни к чему», - пояснил он причину такой просьбы. Невесту увезли на два часа раньше, чем планировалось. Все обошлось без приключений, и никто не обиделся.

По традиции кортеж невесты по горным дорогам сопровождали только опытные всадники

Количество людей, участвующих в свадебном кортеже, было известно заранее даже в конце позапрошлого века, сообщила этнограф, доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова. «В основном это были родственники жениха, которые заранее хорошо изучили дорогу, по которой повезут невесту. В состав кортежа выбирали опытных всадников, если невеста жила в селе, расположенном в горном ущелье. И в 19, и в 20 веке, так же как и сегодня, если старшие замечали, что где-то всадники нарушают порядок движения, ведут себя в какой-то степени опрометчиво, то таких горячих джигитов останавливали», - пояснила Дзарахова.

По ее словам, особенно строгие ограничительные меры применяли, когда приходилось сопровождать невесту из хутора, который находился высоко в горах, и добраться туда можно было только по узкой горной тропе.

«Старейшины выбирали самых опытных всадников, которые могли вывезти невесту на более удобную горную дорогу. На это уходило много времени, но всегда все заканчивалось благополучно», - рассказала этнограф.

Она добавила, что власти республики ограничивали свадебные кортежи до трех машин, но это не останавливало молодых людей перед нарушением этих ограничений. «Какое-то время так и было, но молодежь придумывала всякие уловки, чтобы где-то пристроиться к кортежу и остаток пути к дому жениха начинали показывать свою удаль. К сожалению, бывало, что такие автогонки с обгонами с выездом на встречную полосу, заканчивались дорожно-транспортным происшествием», - заявила этнограф.

Запрет на лихачества во время сопровождения свадебного кортежа принят своевременно

Традиции свадебного кортежа в Ингушетии мало в чем изменились, считает руководитель историко-географического общества «Дзурдзуки» Танзила Дзаурова-Гогиева .

«Раньше невеста, если позволяла дорога, ехала в арбе или в телеге, украшенной коврами, вместе с ней в этом виде транспорта находились две-три ее подруги. Остальные подружки ехали в других телегах. Сопровождали кортеж всадники, которые, естественно, старались показать свою удаль перед девушками и устраивали опасную джигитовку на горной тропе», - пояснила она.

По ее словам, если сто-двести лет назад всадник рисковал при этом лишь собственной жизнью, то сейчас молодые люди подвергают опасности не только свои жизни. «Устраивая джигитовку на дорогах, находясь за рулем машины, они подвергают опасности не только себя, но и тех, кто находится в салоне машины, и еще тех, кто едет по этой же трассе. Выезжая при обгоне на «встречку» этот джигит может стать виновником аварии с нежелательными для всех последствиями», - заявил Дзаурова-Гогиева.

По ее мнению, может быть, это было еще допустимо лет 40 назад, когда машин было мало даже на трассе в выходные дни. «Но сегодня картина кардинально изменилась: машин много, дороги не широкие, и то решение, которое принял муфтият об ограничении машин в свадебном кортеже, очень своевременно. Такие запреты были и раньше, но молодые люди, как правило, дожидаются где-то на развилках дорог, на заправках кортеж с невестой и присоединяются к нему. И начинаются обгоны, джигитовка, которые зачастую ни к чему хорошему не приводят», - заявила эксперт.

У жительницы города Магас Мадины свадьба намечается на 12 декабря. «Со своим будущим мужем я знакома давно, мы учились в одной школе, только он на три года меня старше. Мне, так же как моему жениху, совершенно не важно, сколько будет машин в этом кортеже. Я года два назад была на свадьбе у моей подруги, нашу машину - я ехала с невестой - то и дело обгоняла то одна машина, то другая. Если честно, я тогда боялась, что может случиться непоправимое. Если нужно, то можно и пешком пойти в дом будущего мужа, тем более, что мы живем в квартале друг от друга», - заявила девушка.