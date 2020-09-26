Ингушские активисты сочли здравой идею контроля за свадебными кортежами

26 сентября 2020, 03:39

Представители духовенства в Ингушетии вырабатывают единую позицию по вопросу длины свадебных кортежей и размера штрафов за нарушение правил при организации свадеб, сообщил помощник муфтия республики. Введение санкций для нарушителей оправданно, если духовенство и власти будут строго контролировать исполнение правил, отметили опрошенные "Кавказским узлом" общественные деятели.

Как писал "Кавказский узел", имамы мечетей и старейшины села Кантышево в Назрановском районе Ингушетии постановили, что свадебные кортежи в населенном пункте должны состоять максимум из четырех машин. Нарушителям нового правила они пригрозили штрафом в 50 тысяч рублей.

Ингушское духовенство планирует составить общие рекомендации для организаторов свадеб во всех населенных пунктах республики, чтобы снизить до минимума число автомобильных аварий, возникающих из-за передвижения свадебных кортежей.

Поводом для обсуждения проблемы стало произошедшее в сентябре в республике "свадебное" ДТП - участники одного из свадебных кортежей, пытаясь обогнать друг друга, устроили аварию, в которой погибли три человека. После этого муфтий Ингушетии Иса Хамхоев призвал представителей духовенства доносить до молодежи идею "о категорической недопустимости подобных гонок" и "объяснять, что ислам религия толерантности и умеренности, в которой нет места подобному соперничеству".

Ингушские богословы готовят предложения по предотвращению ДТП во время свадеб, сообщил помощник муфтия Ингушетии Алихан Нальгиев корреспонденту "Кавказского узла".



“Пока что ничего конкретного по санкциям не вводили по республике. Экспериментально только в одном населенном пункте, в Кантышево, предложены меры воздействия. Пока дали задание в каждом населенном пункте подготовить предложения, а затем собраться, обсудить эти предложения, и уже принять единое решение, - точно так же, как мы искореняли похищения девушек. Озвучим сколько машин должно быть в кортеже, суммы штрафов, кто платит штраф за стрельбу. Идет разработка предложений от каждого населенного пункта и мы придем к общему знаменателю - штрафовать нарушителя или организатора? Четыре или пять машин? В Кантышево 50 тысяч штраф и максимум 4 машины, в Ачалуки дело немного иначе обстоит, необходима выработка единого решения", - объяснил он.

Ранее ингушское духовенство озвучивало рекомендации по поводу организации свадебных кортежей, но после резонансного ДТП богословы пришли к выводу, что одних рекомендаций недостаточно.



“Мы взывали к голосу разума, но люди почти не соблюдали эти рекомендации. Необходимо вводить санкции, ГИБДД не успевает везде. Нужно, чтобы организаторы несли ответственность и чтобы в каждом населенном пункте были одинаковые штрафы. Только так надо и действовать с нарушителями на свадьбах, иначе никак это не искоренить", - добавил Нальгиев.

Ингушские общественные деятели согласны с идеей богословов по поводу санкций за нарушения порядка во время свадеб. "Очень хочется надеяться, что они будут контролировать и это станет доброй традицией. Если не контролировать, люди могут забыть и снова вернуться к этой практике, многочисленным кортежам и стрельбе", - сказал "Кавказскому узлу" руководитель ингушского отделения правозащитного центра “Мемориал” Тимур Акиев.

По словам правозащитника, с подобными инициативами представители духовенства выступали и раньше, однако контроля за соблюдением установленных правил не было. Со временем они стали игнорироваться, потому что сами участники свадеб не хотели вступать в конфликты, отмечает Акиев.

"Те, кто вводит инициативу, будь то религиозный актив или старейшины, должны отслеживать (соблюдение правил), на пятничных молитвах называть нарушителей. Нужна не просто инициатива, а инициатива, которая поддерживается В таком случае к реализации этой инициативы я отношусь положительно", - заключил он.

Представитель Общественного совета города Сунжа Муса Хамхоев выразил надежду, что для нарушителей установят достаточно жесткие санкции. "Раньше никаких санкций не вводилось в отношении нарушителей, а сейчас имамы могут отказаться заключить никах при нарушении этих предписаний: то есть, если больше, (чем положено) машин в кортеже и стрельба, имам может отказаться сочетать браком", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудникам ГИБДД также стоит усилить работу с участниками свадебных кортежей, уверен он. По словам Хамхоева, он сам однажды попал в ДТП с участием машины свадебного кортежа, водителя которой инспектора, присутствовавшие на месте инцидента, вовремя не предостерегли от нарушения.

"Главное, чтобы органы правопорядка, ГИБДД исполняли свои прямые обязанности. Надо поставить усиленные посты, или по камерам следить (за соблюдением правил движения) во время свадеб. А что может сделать муфтият? Отказаться от заключения никаха и привлекать представителей властей в случаях нарушения правопорядка. Даже если муфтият примет такие меры, это не освобождает власти от ответственности, им надо пресекать нарушения порядка. Никаких “карательных” функций у муфтията нет, поэтому работать должны ГИБДД и органы власти", - считает он.