Старейшины ингушского села ввели штраф за длинные свадебные кортежи

22 сентября 2020, 13:20

Свадебные кортежи в селе Кантышево должны состоять максимум из четырех машин, решили на сходе имамы мечетей и старейшины в Назрановском районе Ингушетии. Нарушителям нового правила они пригрозили штрафом в 50 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", в Ингушетии в период ограничений из-за коронавируса, как и во всех республиках Северного Кавказа, резко сократилось число свадеб. В марте успели сыграть 244 свадьбы, а в апреле и мае только 41 и 45.

Решение об ограничении свадебных кортежей в селе Кантышево принято на сходе имамов и старейшин Назрановского района по рекомендации совета алимов Ингушетии. Имамы и старейшины договорились, что первая машина предназначена для муллы и старейшин, вторая — для невесты и ее сопровождения, третья — для молодежи и четвертая — для старших родственников, которые будут контролировать колонну. За нарушение правил нарушителей ждут штрафы в размере 50 тысяч рублей в пользу общины, такие же штрафы ждут и тех, кто стреляет на свадьбе из боевого или охолощенного оружия. Штраф необходимо оплатить за 10 дней, если он не будет выплачен, нарушитель и его семья могут быть отлучены от тейпа и села, сообщил сегодня "Интерфакс".

Если в ходе следования кортежа к нему присоединятся другие машины, свадебная процессия должна остановиться, "даже если им придется простоять до самого вечера", заявил имам мечети села Кантышево Хамзат Зурабов. "Хозяин свадебного торжества должен определить из своих близких родственников несколько мужчин в возрасте 50 лет и старше, чтобы они были замыкающими в свадебной процессии. Их задача — строго следить за порядком в транспортной колонне и сразу же пресекать любое нарушение дисциплины и порядка, не позволять примыкать к ним посторонним автомобилям", — приводит его слова газета "Ингушетия".

В случае если нарушение установленных в селе правил следования свадебного кортежа приведет к тяжелым последствиям — ДТП, гибели человека, имамы и старейшины села Кантышево приняли решение не брать на себя посредническую роль и не участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, отметил имам. "Наша позиция — пусть они понесут наказание, соответствующее тяжести содеянного", — процитировало Зурабова издание.

Напомним, что в соседней Чечне 17 августа местная ГИБДД ввела правило, согласно которому свадебные кортежи должны состоять максимум из четырех машин, нарушителей этого правила ждут административные штрафы.

На Северном Кавказе принято проводить свадебные торжества на широкую ногу, местные жители стараются не отходить от этой традиции из опасения общественного осуждения, говорится в материале "Кавказского узла" "Свадьба, похороны и кредит".

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