Пандемия резко сократила число свадеб на Северном Кавказе

11 июля 2020, 14:47

В большинстве республик Северного Кавказа число бракосочетаний во время действия режима самоизоляции сократилось до нескольких десятков. В июне на фоне ослабления ограничений свадьбы стали проводить чаще, но скромно, с небольшим числом гостей и не обращаясь к свадебным организаторам.

Статистические данные Росстата за 2019 год и первые четыре месяца 2020 года, а также информация региональных загсов за май 2020 года говорят о резком снижении числа браков на Северном Кавказе в период пандемии коронавируса. В Адыгее в марте сыграли 118 свадеб, в апреле - 82, в мае - 39, тогда как в те же месяцы 2019 года их было от 110 до 252. В Северной Осетии число свадеб уменьшилось с 212 в марте до 142 в апреле и 47 в мае, а в 2019 году в этими месяцы регистрировалось соответственно 153, 206 и 144 брака. В Ингушетии в марте успели сыграть 244 свадьбы, а в апреле и мае только 41 и 45. В 2019 году в марте, апреле и мае провели 133, 139 и 140 свадеб.

Данные по еще четырем республикам Северного Кавказа охватывают лишь первые два месяца пандемии, но и они свидетельствуют о резком сокращении числа свадеб. В Дагестане после 1331 свадьбы в марте в апреле сыграли лишь 251 свадьбу. В 2019 году их было соответственно 1231 и 1153. В Чечне было 624 свадьбы в марте, а в апреле - 130, тогда как в прошлом году в эти месяцы сыграли 439 и 542 свадьбы соответственно. В Карачаево-Черкесии в марте провели 126 свадеб, а в апреле лишь 38 (в марте-апреле 2019 года - 153 и 206). Наиболее серьезным стало снижение количества свадеб в Кабардино-Балкарии - с 290 в марте до всего 15 в апреле (против 274 и 399 в 2019 году).

Данные загсов говорят о том, что частичное снятие ограничений в начале июня привело к всплеску бракосочетаний. В Адыгее в июне сыграли 157 свадеб, в Северной Осетии - 163, в Ингушетии - сразу 244. При этом в Адыгее и Северной Осетии в июне 2019 года было значительно больше свадеб - 252 и 320 соответственно. В Ингушетии, наоборот, июнь этого года оказался более богатым на свадьбы, чем прошлогодний, когда их было только 156.

В чеченском агентстве "Золотая невеста" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что за последний месяц у них был лишь один заказ. Количество гостей на свадьбах сильно сократилось, подчеркнул представитель агентства. "Теперь приглашают только родственников, а друзей и соседей больше не зовут", - пояснил он.

25 мая муфтий Чечни объявил о снятии запрета на заключение брака по нормам ислама, введенного из-за пандемии коронавируса, при условии, что не будут проводиться многолюдные свадьбы. Межиев отметил, что в церемонии разрешено принимать участие только имаму и свидетелям, пышные многолюдные торжества запрещены. Власти Чечни 7 июля объявили о снятии запрета на празднование свадеб в ресторанах и банкетных залах, с условием, что помещения будут заполнены не более, чем наполовину, а участники будут соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию. При этом муфтий Чечни заявил, что гостей должно быть минимальное число, а число машин в кортеже по-прежнему не должно превышать двух. Пользователи Instagram указали на нелогичность заявлений муфтия.

По оценкам представителя черкесского агентства "Делиз", количество свадеб сократилось раза в три-четыре. "Сейчас предпочитают собираться на свадьбы меньшими группами, чем раньше", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Во владикавказском агентстве "Алые паруса" констатировали, что в июне ситуация не улучшилась. "Свадеб проводится не больше, чем в апреле-мае", - заявил представитель агентства.

Идар Ципинов, занимающийся организацией свадеб в Кабардино-Балкарии, считает, что в период пандемии свадеб стало вдвое меньше, а число гостей сократилось на 30-35%. "Во-первых, начиная с марта свадьбы стали проводиться дома — из-за закрытия ресторанов. Во-вторых, если молодежь особо не опасается вируса, то старшее поколение боится заболеть. А без старшего поколения свадьбы на Кавказе вообще не проводятся", - подчеркнул он. В июне, по словам Ципинова, свадеб стало больше, но ненамного. "Это "семечки" по сравнению с тем, что было в июне 2019 года", - сказал он.

Еще один организатор свадеб из Кабардино-Балкарии, не пожелавший назвать своего имени, согласился с оценками Ципинова. "Количество свадеб упало процентов на 50. Многие проводят свадебные церемонии в домах, поскольку рестораны до сих пор закрыты. Поэтому туда зовут меньше людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". То, что число свадеб уменьшилось и пока не растет, подтвердил и первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики Хызыр Мисиров. "Число свадеб резко сократилось, начиная с апреля, и в июне ситуация не восстановилась", - констатировал он.

Ряд организаторов свадеб и вовсе заявили корреспонденту "Кавказского узла", что за последние четыре месяца к ним никто не обращался. Так, представительница компании E5 Wedding, работающей в столице Адыгеи, заявила, что "мертвый сезон" наступил после 13 марта. "Причем до этого никакого снижения не было, было стандартное для этого времени года количество проектов", - подчеркнула она. О полном отсутствии клиентов рассказали и в дагестанских компаниях DagPrazdnik и "Мир праздничных услуг", владикавказском салоне "Триумф", черкесской компании "Давай поженимся".

На Северном Кавказе принято проводить свадебные торжества на широкую ногу, местные жители стараются не отходить от этой традиции из опасения общественного осуждения, говорится в материале "Кавказского узла" "Свадьба, похороны и кредит". Значимой статьей расходов на свадьбу является выкуп невесты. В июне власти Чечни пообещали выдать в общей сложности 10 миллионов рублей женихам, у которых нет на это денег. Востоковеды сочли такую практику уникальной.

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