Представитель баталхаджинцев уклонился от вызова в шариатский суд

18 августа 2020, 19:45

Активист Магомед Хазбиев потребовал в шариатском суде наказать представителя братства Батал-хаджи Хусена Точиева за пренебрежительные высказывания в адрес ингушей, не являющихся баталхаджинцами. Точиев не пришел, в случае еще двух неявок ему грозит отлучение от мусульманской общины.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 июня в Экажево состоялся сход, участники которого выразили недовольство деятельностью братства Батал-хаджи и пригрозили его членам "жестким" ответом в случае неявки на шариатский суд. Тейп Хамхой, представители которого и вызвали баталхаджинцев в суд, имеет существенное влияние на муфтият и, как следствие, на исламских судей — кадиев. Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы усомнились в том, что баталхаджинцы признают решение шариатского суда. Эти решения носят рекомендательный характер, при этом мусульмане Ингушетии считают отказ от вызова на шариатский суд порицаемым поступком.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

Сегодня в Назрани в здании по улице Нагорной, 10, куда переехал бывший Духовный центр мусульман Ингушетии, начался судебный процесс по иску общественного деятеля Магомеда Хазбиева. Причиной иска стали пренебрежительные высказывания одного из баталхаджинцев, Хусена Точиева, по отношению к остальным ингушам. "Они выносят такфир (обвинение в неверии. — Прим. "Кавказского узла") всем, кто не входит в их общество. По словам Точиева, все ингуши не мусульмане. Есть видео, где он, Точиев Хусен, говорит, что тот, кто женится на ингушке, выходит из ислама. И я потребовал от него явиться сюда и озвучить это здесь, перед лицом народа. Если не говорил [такого], пусть скажет, что не говорил", — пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Хазбиев. Он добавил, что заявления Точиева "вызвали резонанс по всей республике". Хазбиев отсидел два года и восемь месяцев в колонии по делу о незаконном хранении оружия и оскорблении тогдашнего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Оказавшись на свободе, активист заявил, что продолжит борьбу с несправедливостью со стороны силовиков и властей. Хусен Точиев, по словам Хазбиева, не явился на сегодняшнее заседание шариатского суда. "Сын его пришел. Сказал, что у отца больные ноги. Но в шариатском суде ему сказали, что он не может выступать в качестве ответчика — сам Хусен Точиев должен прийти", — указал Хазбиев. Таким образом, никакого решения сегодня вынесено не было. Следующее заседание назначено на 20 августа. "Если три раза он не явится в шариатский суд, то тогда имам Назрани и имам села Сурхахи должны отлучить его от села и от народа, бойкот объявить", — сообщил Магомед Хазбиев. В 2018 году другой представитель тейпа Хамхой, муфтий Иса Хамхоев, добился отлучения Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины за притеснение работников "Духовного центра мусульман Ингушетии" и имамов в регионе, говорится в биографии Исы Хамхоева, подготовленной "Кавказским узлом". Комментарии от представителей шариатского суда корреспонденту "Кавказского узла" получить не удалось. Источник, близкий духовенству, пояснил, что решение шариатского суда налагает моральные обязательства. "Какие-то меры он принять не может, естественно, в светском государстве. Это больше рекомендации — признать свою вину и попросить прощения", — сказал источник корреспонденту "Кавказского узла".

Чтобы поддержать истца, у суда собрались десятки людей, в том числе проповедник Хусен Мержоев и имам Або Муцольгов. На улице дежурили сотрудники ГИБДД, ГОВД и ЦПЭ в форме и в штатском. Люди в форме и с оружием у здания шариатского суда не разрешали вести видео- и фотосъемку, передал корреспондент "Кавказского узла".

На видео, опубликованном сегодня на странице пользователя Facebook Заурбека Эгихи, у здания шариатского суда видны десятки людей, слушающих Магомеда Хазбиева. В подписи к видео говорится, что представители баталхаджинцев на суд не пришли.

Напомним, что суду предшествовали вооруженные столкновения в Экажево. 13 марта там в ходе перестрелки один человек погиб, еще одного похитили. При попытке пресечь конфликт пострадали двое полицейских, их госпитализировали. Источник в правоохранительных органах Ингушетии назвал инцидент межтейповым конфликтом с участием баталхаджинцев. Вечером 8 июня сотрудники полиции и Центра противодействия экстремизму вмешались в очередной конфликт со стрельбой в Экажево. Были задержаны трое жителей села, вооруженные автоматом и пистолетом. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанные являются близкими родственниками одного из активных участников мартовской перестрелки.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.