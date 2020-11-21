Свадебный кортеж в Ингушетии. Стоп-кадр видео https://youtu.be/RVhJ11KM3zY

21 ноября 2020, 20:50

Духовенство Ингушетии назначило штрафы за длинные свадебные кортежи

Если кортеж с невестой будет включать более четырех автомобилей или его участники будут лихачить, организатор свадьбы должен будет отдать в пользу бедных до 50 тысяч рублей, постановило ингушское духовенство.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре имамы мечетей и старейшины села Кантышево в Назрановском районе Ингушетии постановили, что свадебные кортежи в населенном пункте должны состоять максимум из четырех машин. Нарушителям нового правила они пригрозили штрафом в 50 тысяч рублей. Представители духовенства в Ингушетии решили выработать единую позицию по вопросу длины свадебных кортежей и размера штрафов за нарушение правил при организации свадеб. Введение санкций для нарушителей оправданно в том случае, если духовенство и власти будут строго контролировать исполнение правил, отметили опрошенные "Кавказским узлом" общественные деятели.

За кортеж с невестой отвечает перед обществом организатор свадебного мероприятия, постановило сегодня духовенство Ингушетии. Свадебный кортеж может состоять максимум из четырех автомобилей, причем организатор свадьбы обязан заранее включить в его состав своего представителя. Этот представитель должен немедленно остановить движение, если кто-то из участников кортежа будет опасно водить или к кортежу по ходу движения присоединятся другие машины.

За нарушение этих рекомендаций полагается штраф в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, заявил муфтий Ингушетии Исса-Хаджи Хамхоев. Он отметил, что эти деньги нужно будет отдать малоимущим. "Несоблюдение вышеуказанных мер влечет отречение от организатора мероприятия общины села. Решение принято единогласно на сходе с участием руководства муфтията, имамов и старейшин населенных пунктов республики", - процитировал сегодня Хамхоева "Интерфакс".

Решение шариатского суда налагает на верующих лишь моральные обязательства. "Какие-то меры он принять не может, естественно, в светском государстве. Это больше рекомендации — признать свою вину и попросить прощения", — пояснил ранее источник корреспонденту "Кавказского узла".

Поводом для обсуждения проблемы стало произошедшее в сентябре в республике "свадебное" ДТП - участники одного из свадебных кортежей, пытаясь обогнать друг друга, устроили аварию, в которой погибли три человека. После этого муфтий Ингушетии Иса Хамхоев призвал представителей духовенства доносить до молодежи идею "о категорической недопустимости подобных гонок" и "объяснять, что ислам  религия толерантности и умеренности, в которой нет места подобному соперничеству".  На Северном Кавказе принято проводить свадебные торжества на широкую ногу, местные жители стараются не отходить от этой традиции из опасения общественного осуждения, говорится в материале "Кавказского узла" "Свадьба, похороны и кредит". 

Примечание:

"Призыв снизить число машин в свадебных кортежах в Чечне оказался невыполнимым", "Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии", "Источник назвал имена преемников Ибрагима Эльджаркиева".

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