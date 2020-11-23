Отменено досрочное освобождение осужденного по делу о взрыве газа в Волгограде

23 ноября 2020, 18:27

Волгоградский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об отмене условно-досрочного освобождения Владимира Лексункина, который признан виновным по делу о гибели четырех жителей Волгограда при взрыве газа в 2017 году.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июля 2019 года суд Советского района Волгограда признал всех трех подсудимых по делу о взрыве дома на Университетском проспекте в 2017 году виновными в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Предприниматель Юраслав Бабаян получил пять лет, рабочий Владимир Лексункин - 5,5 года колонии, а нанявший его отец предпринимателя Юрий Бабаян приговорен к условному сроку. Лексункин признал, что повредил газовую трубу, но не признал свою вину во взрыве, так как была вызвана газовая служба. Попытка подать апелляцию на приговор не была успешной.

В результате взрыва газа в доме №60 на Университетском проспекте в Волгограде 16 мая 2017 года погибли четыре человека, еще 11 человек были госпитализированы. Потерпевшие неоднократно требовали расследовать действия сотрудников газовой службы, но следствие не обнаружило признаков халатности в работе коммунальщиков.

Волгоградский областной суд сегодня проверил законность постановления Волжского городского суда от 18 сентября 2020 об условно-досрочном освобождении 37-летнего Владимира Лексункина, который находится в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Прокуратура возражала против условно-досрочного освобождения Лексункина на этапе рассмотрения ходатайства в Волжском городском суде, однако суд удовлетворил ходатайство. Возражения прокуратуры были связаны с тем, что "Лексункин допускал нарушения порядка отбывания наказания, а также не предпринимал надлежащих мер к погашению материального ущерба". "Волжский городской суд удовлетворил ходатайство об УДО, прокуратура обжаловала постановление в апелляционном порядке", - приводит V1 слова представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой.

Апелляционная инстанция согласилась с позицией прокуратуры и отменила постановление об условно-досрочном освобождении Лексункина, постановление вступило в законную силу. Юраслав Бабаян, также признанный виновным по делу о взрыве, продолжает отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении на сайте прокуратуры.