Двое подсудимых по делу о взрыве в Волгограде получили реальные сроки

01 июля 2019, 21:20

Суд Советского района Волгограда признал виновными подсудимых по делу о взрыве дома на Университетском проспекте. Владимир Лексункин получил 5,5 года колонии, Юраслав Бабаян - 5 лет. Юрий Бабаян приговорен к условному заключению.

Как писал "Кавказский узел", дело о взрыве газа в доме на Университетском проспекте слушалось в Советском райсуде Волгограда. Прокуратура в июне просила суд назначить подсудимым - владельцу расположенного рядом с обрушившимся домом торгового павильона Юраславу Бабаяну, его отцу Юрию Бабаяну и нанятому ими работнику Владимиру Лексункину - по восемь лет лишения свободы.

В результате взрыва газа в доме №60 на Университетском проспекте в Волгограде 16 мая 2017 года погибли четыре человека, еще 11 человек были госпитализированы. Следствие не обнаружило признаков халатности коммунальных служб. Подсудимые вину не признали. Потерпевшие потребовали расследовать вину сотрудников газовой службы. 20 мая суд отказал защитнику подсудимого в проведении инженерно-технической экспертизы.

Сегодня Советский райсуд Волгограда огласил приговор подсудимым по делу о взрыве на Университетском проспекте. На заседание пришли родственники подсудимых, порядка 10 сотрудников СМИ и несколько потерпевших. Приговор зачитывался в течение четырех часов, передала корреспондент "Кавказского узла".

Суд приговорил Лексункина к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Юраслава Бабаяна - к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 82-летнему Юрию Бабаяну назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел возраст Юрия Бабаяна, наличие у Лексункина пяти детей, а у Юраслава Бабаяна - двоих несовершеннолетних детей.