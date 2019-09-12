Взрыв дома. Волгоград, 16 мая 2017 г. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

12 сентября 2019, 18:09

Суд отказался изменить приговор по делу о взрыве дома в Волгограде

Волгоградский областной суд оставил без удовлетворения апелляции на приговор, против которого выступали как осужденные за повреждение газопровода и гибель людей при взрыве дома, так и сторона обвинения и потерпевшие.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июля суд Советского района Волгограда признал всех трех подсудимых по делу о взрыве дома на Университетском проспекте в 2017 году виновными в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Предприниматель Юраслав Бабаян получил пять лет, рабочий Владимир Лексункин - 5,5 года колонии, а нанявший его отец предпринимателя Юрий Бабаян приговорен к условному сроку. Лексункин признал, что повредил газовую трубу, но не признал свою вину во взрыве, так как была вызвана газовая служба. Потерпевшие вновь заявили, что требуют привлечь к ответственности и газовщиков.

В результате взрыва газа в доме №60 на Университетском проспекте в Волгограде 16 мая 2017 года погибли четыре человека, еще 11 человек были госпитализированы. Потерпевшие неоднократно требовали расследовать действия сотрудников газовой службы, но следствие не обнаружило признаков халатности в работе коммунальщиков.

С приговором Советского районного суда не согласились ни осужденные, ни государственный обвинитель, ни потерпевшие, но Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены приговора, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская.

"В своей апелляционной жалобе осужденный Лексункин просил отменить приговор и оправдать его по предъявленному обвинению. Осужденный Юраслав Бабаян просил отменить приговор и прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления. Потерпевшие просили отменить приговор и вернуть уголовное дело прокурору для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу. Государственный обвинитель в своем апелляционном представлении указывал на то, что назначенное наказание является чрезмерно мягким, не отвечает принципу справедливости и несоразмерно содеянному", - рассказала представитель суда.

По ее словам, обвинение потребовало ужесточить приговор Лескункину и Юраславу Бабаяну, назначив им по восемь лет заключения. Для Юрия Бабаяна гособвинитель попросил реального срока. Однако Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены приговора.

"Кавказский узел" следит за делом о взрыве дома по Университетскому проспекту Волгограда на тематической странице "Взрыв многоэтажки в Волгограде".

Примечание:

"Жилец разрушенного в Волгограде дома заявил о невыплате компенсаций",  "Бочаров поручил выделить по миллиону рублей семьям погибших при взрыве дома в Волгограде",  "Опознаны погибшие в результате взрыва в Волгограде".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 сентября 2019, 19:52

12 сентября 2019, 17:45

12 сентября 2019, 17:41

12 сентября 2019, 16:21

  • Сотрудник кубанского ФСБ и адвокат осуждены по делу о взятках

    Северо-Кавказский военный суд сегодня приговорил к 14 годам тюрьмы бывшего следователя краснодарского УФСБ Дмитрия Гнатива, а к 12 годам колонии – его бывшего адвоката Владислава Оленского, признав их виновными по делу о мошенничестве и взятках. Подсудимые вины не признали.

12 сентября 2019, 15:49

  • 1 Приговор за травлю участников фестиваля AniDag вызвал споры в соцсетях

    Администратор Instagram-сообщества "Имамат Дагестана" Ахмад Исрапилов получил условный срок за призывы к срыву аниме-фестиваля в Махачкале, сообщило 11 сентября МВД Дагестана. Защита согласилась с вердиктом суда. Часть комментаторов в соцсетях назвала приговор уроком, другие сочли блогера пострадавшим "за правду".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи