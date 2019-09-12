Суд отказался изменить приговор по делу о взрыве дома в Волгограде

12 сентября 2019, 18:09

Волгоградский областной суд оставил без удовлетворения апелляции на приговор, против которого выступали как осужденные за повреждение газопровода и гибель людей при взрыве дома, так и сторона обвинения и потерпевшие.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июля суд Советского района Волгограда признал всех трех подсудимых по делу о взрыве дома на Университетском проспекте в 2017 году виновными в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Предприниматель Юраслав Бабаян получил пять лет, рабочий Владимир Лексункин - 5,5 года колонии, а нанявший его отец предпринимателя Юрий Бабаян приговорен к условному сроку. Лексункин признал, что повредил газовую трубу, но не признал свою вину во взрыве, так как была вызвана газовая служба. Потерпевшие вновь заявили, что требуют привлечь к ответственности и газовщиков.

В результате взрыва газа в доме №60 на Университетском проспекте в Волгограде 16 мая 2017 года погибли четыре человека, еще 11 человек были госпитализированы. Потерпевшие неоднократно требовали расследовать действия сотрудников газовой службы, но следствие не обнаружило признаков халатности в работе коммунальщиков.

С приговором Советского районного суда не согласились ни осужденные, ни государственный обвинитель, ни потерпевшие, но Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены приговора, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская.

"В своей апелляционной жалобе осужденный Лексункин просил отменить приговор и оправдать его по предъявленному обвинению. Осужденный Юраслав Бабаян просил отменить приговор и прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления. Потерпевшие просили отменить приговор и вернуть уголовное дело прокурору для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу. Государственный обвинитель в своем апелляционном представлении указывал на то, что назначенное наказание является чрезмерно мягким, не отвечает принципу справедливости и несоразмерно содеянному", - рассказала представитель суда.

По ее словам, обвинение потребовало ужесточить приговор Лескункину и Юраславу Бабаяну, назначив им по восемь лет заключения. Для Юрия Бабаяна гособвинитель попросил реального срока. Однако Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены приговора.

"Кавказский узел" следит за делом о взрыве дома по Университетскому проспекту Волгограда на тематической странице "Взрыв многоэтажки в Волгограде".