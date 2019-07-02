Потерпевших по делу о взрыве дома в Волгограде не удовлетворил приговор

02 июля 2019, 02:28

По мнению потерпевших при взрыве дома на Университетском проспекте в Волгограде в 2017 году, в возникновении чрезвычайной ситуации есть вина не только предпринимателей, которые подключались к системе водоснабжения и повредили газовую трубу, но и самой газовой службы.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля суд Советского района Волгограда признал виновными подсудимых по делу о взрыве дома на Университетском проспекте в 2017 году. Владимир Лексункин получил 5,5 года колонии, Юраслав Бабаян - пять лет. Юрий Бабаян приговорен к условному сроку.

В результате взрыва газа в доме №60 на Университетском проспекте в Волгограде 16 мая 2017 года погибли четыре человека, еще 11 человек были госпитализированы. Следствие не обнаружило признаков халатности коммунальных служб. Подсудимые вину не признали. Потерпевшие потребовали расследовать вину сотрудников газовой службы. Прокуратура 13 июня просила суд назначить подсудимым по восемь лет лишения свободы.

Приговор Владимиру Лексункину, Юраславу Бабаяну и Юрию Бабаяну в суде Советского района Волгограда зачитывался около четырех часов. Юрию Бабаяну судья разрешила во время оглашения приговора сидеть, остальные также через некоторые время могли садиться. Сначала приговор слушали молча, ближе к концу родственница одного из подсудимых разрыдалась. Плакала и молилась также сестра другого подсудимого, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

В заключении суда говорится, что в мае 2017 года собственник торгового павильона, расположенного рядом с жилым домом №60 по Университетскому проспекту в Советском районе Волгограда, Юраслав Бабаян решил подключить торговый объект к водопроводу. Согласно законодательству, любое самовольное присоединение к действующим сетям водоснабжения и водоотведения запрещено. При отсутствии технических условий подключения и необходимой разрешительной документации отец коммерсанта Юрий Бабаян попытался присоединить коммерческий объект к системе водоснабжения в обход установленной законодательством процедуры. Для этого он нашел на сайте объявлений исполнителя Владимира Лексункина, который, не обладая специальными познаниями, согласился осуществить врезку с применением самодельного оборудования путем прокола грунта.

16 мая 2017 года примерно в 11.08 по местному времени при выполнении прокола грунта была повреждена газовая труба, после чего исполнитель вызвал аварийно-спасательную бригаду. При выезде ремонтной группы было произведено отключение подачи газа на данном участке. Прибывшая на место происшествия ремонтная бригада стала проводить восстановительные работы, в ходе которых в 13.05 по местному времени произошел взрыв бытового газа, повлекший обрушение третьего подъезда многоквартирного жилого дома, зачитала судья.

В заключении суда указывается, что при разборе завалов на месте происшествия были найдены тел трех женщин 86, 72 и 27 лет. Кроме того, в тот же день в больнице умер 35-летний сотрудник ремонтной бригады.

Двоим пострадавшим, доставленным в медицинские учреждения, был причинен тяжкий вред здоровью, одному - вред средней тяжести, пятерым - легкий вред. Материальный ущерб составил 148 миллионов рублей, 390 тысяч из которых – ущерб АО "Волгоградгоргаз". Вину подсудимые не признали, говорится в заключении суда.

"Утверждения подсудимого о том, что причиной трагедии послужили действия сотрудников газовой службы, а не его действия, суд считает способом защиты, избранным Лексункиным с целью избежать уголовной ответственности и ввести суд в заблуждение в отношении истинных обстоятельств дела", - зачитала судья. По ее словам, доказательства следствия признаны обоснованными, вина подсудимых доказана.

Владимир Лексункин, Юраслав Бабаян и Юрий Бабаян были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

В приговоре также говорится, что вопреки доводам стороны защиты взрыв произошел в помещении жилого дома, а не на улице. Кроме того, как указано в приговоре, вопреки доводам потерпевших, в 24-й квартире, где был эпицентр взрыва, газ был отключен, и причиной взрыва не могла быть утечка газа из газопровода.

Суд частично удовлетворил гражданские иски семерых потерпевших о взыскании с подсудимых морального и материального вреда.

Адвокат Лексункина намерен обжаловать приговор

Лексункин перед началом заседания заявил корреспонденту "Кавказского узла", что его вины в чрезвычайном происшествии нет.

"Газовая служба была вызвана. Она выполнила свою работу, выписала акт и уехала, гарантировав, что опасность отсутствует. И через полчаса взрыв произошел. Это та организация, которая последней выполняла работы. Значит, это была либо халатность, либо другая причина взрыва. Я повредил трубу - я это озвучивал с первого дня. Но потом была вызвана аварийная служба. Следствие не стало разбираться, кто виноват. Сразу были озвучены виновные... На самом деле все это - полностью вина газовщиков... Получается, они выполняли работу, а я несу ответственность", - сказал он.

"Я не говорю, что мой подзащитный полностью невиновен. Но каждый должен нести ответственность за произошедшее", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Лексункина Александр Адамчук.

"Лексункин провел трубу, пошел газ, (он) вызвал газовщиков. Они приехали, не устранили дефект. Через два часа дом взорвался. Но причем здесь мой подзащитный? Прокуратура не возбудила дело в отношении газовщиков потому, что они работали на улице, а взрыв произошел в доме. А Лексункин тоже на улице работал. И как это так - все газ чувствовали, но приборы его не показали?" - задался он вопросом.

28 февраля газовщик Александр Макаров заявил суду, что не чувствовал запаха газа перед взрывом, а жильцы ему не жаловались. Его допрос сопровождался недовольными репликами из зала. Показания газовщиков противоречат утверждениям жильцов дома, указал адвокат потерпевших.

По словам адвоката, он "стопроцентно" обжалует приговор.

Адвокат Юраслава Бабаяна Игорь Власов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что пока не принял решения, будет ли обжалован приговор.

"Мы более внимательно прочитаем его и согласуем позицию. Мы просили оправдания. На самом деле большая трагедия, когда к ответственности привлекают практически невиновных", - заявил он.

"Государственное обвинение полагает решение суда о признании подсудимых виновными обоснованным. Вопрос об обжаловании судебного решения будет решен после поступления приговора в наш адрес. Мы просили назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель прокурора Советского района Волгограда Игорь Попов.

Представитель жительницы 24-й квартиры взорвавшегося дома Клавдии Лагутиной Семен Юрицын заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не удовлетворен приговором.

"Я с самого начала говорил, что Лексункин не виноват. Можно было вовремя отключить газ и все, но не отключали газ малого давления до самого взрыва. Дело не расследовано", - заявил он.

Он также отметил, что будет обжаловать приговор.

Потерпевшие также заявили корреспонденту "Кавказского узла", что в трагедии есть вина газовой службы.

"Раз случился прорыв, значит, газовые службы должны были обеспечить безопасность жителей. Вызов в газовую службу был. Жильцы говорили, что в квартирах пахнет газом. Им говорили, что аварийка выехала. Но никто в квартирах не замерял газ... Возможно, они не могли предотвратить взрыв, но вывести жильцов обязаны были... Подсудимые виноваты, но не только они", - заявила Елена Князева.

Она рассказала, что подавала гражданский иск с требованием возместить моральный вред в размере 500 тысяч рублей и материальный вред в размере 220 тысяч рублей к подсудимым, он удовлетворен частично.

Потерпевшая Алла Соколова рассказала, что не стала подавать иски к обвиняемым.

"Сказали, что это бесполезно", - сказала она. Кроме того, Соколова также отметила, что вина газовой службы в трагедии, по ее мнению, есть.

"Мы получили квартиры согласно нашим квадратным метрам, было сопровождение. Вывоз мебели, завоз ее в квартиры. Была полная помощь в оформлении документов. Нигде мы не стояли в очередях. Помощь была конкретная и всем", - также отметила она.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от представителей "Волгоградгоргаза" по поводу слов потерпевших.