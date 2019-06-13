Обвинение запросило по 8 лет фигурантам дела о взрыве в Волгограде

13 июня 2019, 17:22

Прокуратура попросила суд назначить подсудимым по делу о взрыве дома на Университетском проспекте по восемь лет лишения свободы, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Как писал "Кавказский узел", дело о взрыве газа в доме на Университетском проспекте слушается в Советском райсуде Волгограда. Подсудимыми являются владелец расположенного рядом с обрушившимся домом торгового павильона Юраслав Бабаян, его отец Юрий Бабаян и нанятый ими работник Владимир Лексункин. По версии обвинения, во время проведения земляных работ рядом с домом была повреждена газовая труба.

"Сегодня начались прения сторон, прокуратура уже озвучила свою позицию по наказанию. Каждому из фигурантов прокуратура просит назначит по восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворить иски потерпевших", - сообщила Черединина корреспонденту "Кавказского узла".

В результате взрыва газа в доме №60 на Университетском проспекте в Волгограде 16 мая 2017 года погибли четыре человека, еще 11 человек были госпитализированы. Следствие не обнаружило признаков халатности коммунальных служб. Подсудимые вину не признают. Потерпевшие требуют расследовать вину сотрудников газовой службы. 20 мая суд отказал защитнику подсудимого в проведении инженерно-технической экспертизы.

Напомним, около десяти жильцов волгоградской пятиэтажки подали иски о компенсации морального и материального вреда на 5,5 миллиона рублей. На суде 5 июня они потребовали взыскать эти деньги с тех, кто будет признан судом виновным во взрыве газа.