Востоковеды исключили победу Кадырова в борьбе с героями Marvel

20 ноября 2020, 11:44

Успешные примеры популяризации национальных героев основаны на копировании зарубежного опыта, и влияние американской поп-культуры в Чечне останется сильным вопреки требованию Рамзана Кадырова заменить персонажей Marvel "настоящими героями", предположили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды. Маловероятно, что замечание Кадырова обернется в Чечне массовой борьбой с персонажами комиксов, считает президент Ассамблеи народов Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров, посетивший 16 ноября Курчалой, поручил убрать со стен детского игрового центра изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel и заменить их "фотографиями наших настоящих героев". "У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример", - пояснил Кадыров. Некоторые пользователи "ВКонтакте" нашли позицию главы Чечни излишне строгой. Представитель детского центра в Курчалое назвал неуместной замену изображений персонажей американских комиксов на фотографии Рамзана Кадырова и "настоящих героев", но в разговоре с министром информации Чечни Ахмедом Дудаевым заявил, что не отказывался выполнять указание главы республики.

Западная культура, ее образы и герои продвигаются объективно глобалистскими тенденциями, а не усилиями чиновников, считает старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Михаил Рощин.

Он указал на цивилизационное различие поколений. "Происходит реальное изменение культуры, подчас совершенно незаметно. Не совсем понятно, что можно противопоставить тому, что сейчас смотрят дети. Либо над этим должны работать такие чеченские мастера культуры... Но это реально сложно. У нас сейчас в той же Чечне не все государственное, потому возникает конфликт с частными интересами (бизнесом)", - сказал Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт отметил, что сейчас заметна ретрадиционализация, начавшаяся с середины 1990-х годов. "Я бывал в том же Грозном, и на самом деле культура города была более светской. Затем многие стали носить длинные одежды, говорили, что обязательно нужно носить платки, хотя сначала этого среди чеченских женщин не было. Мужчины стали отпускать бороды. Меняются культурные стереотипы, и нельзя заявлять, что, если какой-то начальник знает только так, то это лучше для всех. Культура в целом меняется и стереотипы, и мода, которые часто имеют глобалистский характер. А что в общем-то означают чеченские традиции? Кто понимает их лучше - Рамзан Ахматович или чеченское население, которое их старается как-то соблюдать? Идея может быть и разумная с точки зрения сохранения традиций, но целесообразно ли это делать административно?" - отметил ученый.

Власти Чечни позиционируют себя как хранителей местных традиций. Так, Кадыров в 2019 году подверг резкой критике нарушителей чеченских свадебных обычаев и добился серии публичных извинений от жителей республики. Министр культуры Чечни, в свою очередь, в 2019 году подверг критике местных самодеятельных исполнителей, публикующих свои записи в интернете. Выступать с концертами и публиковать свои песни могут только исполнители, одобренные комиссией, заявил чиновник. Эта комиссия проверяет песни на соответствие чеченскому менталитету.

Рощин напомнил, что и в советское время была борьба с инакомыслием, западной культурой. "В советское время были другие приоритеты, но тоже постоянно боролись с поп-культурой, при этом я помню, боролись с западной музыкой, недоумевали, зачем ребята "Битлз" слушают, но все равно все слушали. Хотя по радио нельзя было услышать, по ТВ и подавно, но все же молодежь слушала. На самом деле, в этих западных героях ничего такого страшного тоже нет. Здесь нужна какая-то разумная линия", - считает эксперт.

Вытеснение традиционной и национальной культуры происходит не только в Чечне, но и в стране в целом, отметил старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Посмотрите, что происходит с русскими героями и культурой. Дети действительно лучше воспринимают глобальных героев, чем своих местных. Такова тенденция. Вкладывание денег в популяризацию своих героев - тоже достойное дело, но надо понимать, что глобализация в этом плане очень серьезный противник", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт привел как успешный пример популяризации отечественных героев в мультсериале "Маша и медведь". Однако этот успех был обеспечен тем, что создатели проекта делали его по "голливудским лекалам".

"Хороший пример с "Машей и медведем". Это действенный путь, но все сделано по глобалистским лекалам. Собственно, что там осталось из традиционной культуры? Точно так же Голливуд сделал популярной "1001 ночь", но что там из арабской культуры? Это все пример того, насколько глобальная культура сильна. Остается только оболочка в той же "Маше и медведе", а все остальное - массовая глобальная культура. Делались мультфильмы и о древней Руси, но что в них осталось от древней Руси? Драконы-трансформеры, говорящие лошади, все это - глобальная культура, и успех этих проектов говорит, что все зависит от общего тренда", - считает Ярлыкапов.

По его мнению, итог "контрпропаганды" в Чечне предсказуем, независимо от того, подхватит ли инициативу власть на местах.

"Но в силу объективных процессов результат будет однозначным - глобальная культура побеждает, никуда от этого не деться, а какие-то деньги будут потрачены, и проекты останутся маргинальными, если что-то в этом отношении будет предпринято. Это надо принять как данность. Я слежу за тем, что происходит в этнических группах, где принято переводить на родной язык все эти мультики Диснея. Никто не создает проекты с собственными мультиками, затраты на них не окупаются. И у всех круто, когда диснеевский мультик переведен на родной язык. Это максимум, где может о себе заявить этническая культура. Эти проекты редко окупаются. "Маша и медведь" - это исключение, которое подтверждает правило", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

В чеченском обществе, как и на всем постсоветском пространстве, очень высок запрос на переосмысление, ревизионизм истории, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Кто-то сочиняет мифы, легенды. Я не думаю, что [замечание по поводу западных мультипликационных героев] - это какая-то намеренная акция Кадырова. Он мог проходить мимо и спонтанно сказать, что вместо героизации голливудских персонажей можно поставить наших исторических героев. Этот жест - лишь показатель того, что он сторонник чеченского образа жизни, воспевания и героизации исторических персонажей, этот его порыв – он исходит исключительно из такого восприятия. Внутренне он понимает, что востребовано, и где бы он не выступал и что бы не говорил, то, на что он всегда опирается - религия и национальные герои", - заявил Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что инициатива Кадырова не будет иметь продолжения в виде контрпропаганды.

"Ничего этого не будет. Это все будет существовать параллельно, но для чеченской власти - и не только периода Кадырова, но и следующей, в чеченском обществе будет востребован запрос на своих героев, историю, чтобы это обсуждали. Чеченская история, как и история других народов Кавказа, была недоступна, фактически перечеркнута, и то, что было известно, было порицаемым, преследуемым, и в обществе еще не пресытились чеченскими истинными героями. Благодаря псевдоисторикам и блогерам сегодня выброшен огромный исторический мусор, в котором не каждый разберется. Но пройдет время, все это будет отброшено, и общество разберется. Потому Кадыров тоже понимает, какой запрос существует в обществе, и он не избегает случая упоминать об этом. Это не преследование поп-культуры или героев комиксов, не думаю. Убежден, власть будет лишь популяризировать свою культуру", - заключил Кутаев.