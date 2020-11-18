Предприниматель отказался от слов о персонажах Marvel после встречи с чеченским министром

18 ноября 2020, 15:59

Представитель детского центра в Курчалое назвал неуместной замену изображений персонажей американских комиксов на фотографии Рамзана Кадырова и "настоящих героев", но в разговоре с министром информации Чечни Ахмедом Дудаевым заявил, что не отказывался выполнять указание главы республики.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров, посетивший 16 ноября Курчалой, поручил убрать со стен детского игрового центра изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel и заменить их "фотографиями наших настоящих героев". "У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример", - пояснил Кадыров. Некоторые пользователи "ВКонтакте" нашли позицию главы Чечни излишне строгой.

Власти Чечни позиционируют себя как хранителей местных традиций. Так, Кадыров в 2019 году подверг резкой критике нарушителей чеченских свадебных обычаев и добился серии публичных извинений от жителей республики. Министр культуры Чечни, в свою очередь, в 2019 году подверг критике местных самодеятельных исполнителей, публикующих свои записи в интернете. Выступать с концертами и публиковать свои песни могут только исполнители, одобренные комиссией, заявил чиновник. Эта комиссия проверяет песни на соответствие чеченскому менталитету.

Представитель детского центра в Курчалое Руслан Садыков заявил, что не отказывался выполнять указание Рамзана Кадырова. По словам Садыкова, он отвечал позвонившему ему журналисту на вопрос, будет ли среди изображений выдуманных персонажей размещено фото Рамзана Кадырова. "Я говорю, среди сказочных героев фотографии нашего главы стопроцентно не будет. Если будет, оно будет в более достойном месте. Такой короткий разговор у нас был", - говорит Садыков на видео, опубликованном сегодня на странице помощника главы Чечни, министра информации и печати республики Ахмеда Дудаева в Instagram.

Садыков не разъясняет на видео, что именно планируется сделать с изображениями персонажей американских фильмов и комиксов Marvel. В разговоре с Дудаевым Садыков также опроверг информацию СМИ о том, что является инвестором детского центра в Курчалое. Строительство объекта велось на средства Фонда имени Ахмата Кадырова, пояснил он.

Кадыров и Минкульт Чечни дали противоречивые указания

Комментарий представителя игрового центра, названного его инвестором, привело 17 ноября издание "Подъем". Имя этого человека в публикации не называется. Представитель центра называет предложение разместить на стенах фотографии "неуместным". "Это детская зона, я думаю, это неуместно будет. <...> Фотографии нашего главы республики, наших героев — <...> я не думаю, что это там нужно. Это все-таки не офис и не госучреждение", - сказал бизнесмен.

По его словам, министерство культуры выступило с иными рекомендациями - о замене одних вымышленных героев другими, но национальными. "Вместо героев Marvel у нас есть много персонажей из национальных сказок, легенд, я получил из министерства культуры", - приводятся слова бизнесмена в публикации.

На сайте Министерства культуры Чечни, по состоянию на 15.54 мск 18 ноября, отсутствуют комментарии относительно изображений героев американских комиксов на стенах игрового центра в Курчалое.

Пользователи Instagram высказались против героев американских комиксов

Ахмед Дудаев написал сегодня на своей странице в Instagram, что журналисты "в погоне за хайпом" "извратили смысл, форму и суть того, что им (Садыковым. - Прим. "Кавказского узла") было сказано в интервью".

Дудаев специально встречался в Курчалое Русланом Садыковым, чтобы уточнить его позицию, говорится в сегодняшней публикации на сайте государственной телекомпании.

Читатели страницы Дудаева поддержали позицию Кадырова и министра. "В современном мире, где наши дети, хотим мы того или нет, пользуются всевозможными гаджетами, и больше живут в виртуальном мире, чем в реальном, надо искать всевозможные пути прививания их к реальной жизни и к реальным героям. И в этом плане это очень правильное решение", - написала aset_32. К 15.54 мск 18 ноября эта публикация собрала 14,1 тысячи просмотров и 222 комментария. У страницы Ахмеда Дудаева 344 тысячи подписчиков.

Аналогичное мнение высказали и авторы комментариев к сегодняшней публикации на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram. "В этой ситуации полностью за Рамзана Ахматовича, потому что детям лучше знать наших настоящих героев, нежели вымышленных с Запада", - высказался пользователь соцсети valentines_7777. К 15.54 мск 18 ноября эта публикация собрала 31,1 тысячи просмотров и 87 комментариев. У страницы ЧГТРК "Грозный" 892 тысячи подписчиков.

При этом в комментариях к публикации на этой странице от 17 ноября было высказано и недоумение требованием Кадырова. "Ну это же сказочные герои, что в этом плохого?" - удивилась __razita____d___. Она указала на неуместность изображений реальных людей, ставших героями в Чечне, на стенах игрового центра. "А как это будет выглядеть? Разрисованные ярко, красочно наши герои на стенах?" - написала пользовательница соцсети. "В смысле? Он хочет, чтобы мы придумали своих персонажей?" - спросил, в свою очередь, fakhrie.fairy.