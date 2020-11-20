Защита нашла объяснение новому делу Даххаева

20 ноября 2020, 01:48

Бывшего начальника ростовского управления ФСИН Муслима Даххаева задержали по новому обвинению в злоупотреблении полномочий в день, когда истекал срок его приговора по делу о разглашении гостайны. Даххаев после освобождения мог публично озвучить подробности процесса, в чем следствие было незаинтересовано, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", следователи попросили арестовать Муслима Даххаева, 12 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год Муслим Даххаев использовал труд осужденных при проведении строительных и ремонтных работ в своем доме и в доме своей матери, а для охраны осужденных освободил от исполнения служебных обязанностей двух сотрудников. Дело расследуется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), предусматривающей до четырех лет лишения свободы.

Новое обвинение стало неожиданным для Даххаева, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бакри Бакриев. «В материалах следствия говорится о показаниях работников УФСИН, которые рассказали, что привозили на эти стройки заключенных. В материалах дела, которые нам представили, показаний самих заключенных нет», - сказал он.

Адвокат Эшреф Абдуллаев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что дома, где, по данным следствия, использовался труд заключенных, не принадлежат по документам Даххаевым, о чем свидетельствую данные Россеестра.

Бакриев также рассказал, что "в постановлении о возбуждении уголовного дела инкриминируемые Даххаеву действия обозначены в период с 2014 по 2017 год, а в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указаны годы с 2014 по 2015". "Точное время следствием не установлено. По данному уголовному делу прошли сроки давности. Кроме того, в 2015 году в стране была объявлена амнистия в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Муслим Даххаев подпадает под категорию лиц, в отношении которых применяется амнистия", - считает он.

Адвокат отметил, что Даххаев не признал себя виновным и по первому обвинению - в разглашении гостайны и злоупотреблении должностными полномочиями.

В октябре Ростовский облсуд приговорил Даххаева к двум годам колонии-поселения, признав его виновным в разглашении гостайны и злоупотреблении должностными полномочиями. При этом в суде уточнили, что срок наказания будет отсчитываться с 13 ноября 2019 года, причем каждый день ареста будет засчитан за два дня в колонии-поселении.

Бакриев рассказал, что в тексте обвинения о разглашении гостайны говорилось о нарушении внутреннего документооборота в системе УФСИН по Ростовской области, допущенное Даххаевым, а также о непроведении служебной проверки. Адвокат добавил, что из-за придания статуса секретности процессу у защиты фактически были связаны руки.

После освобождения Даххаев, не подписывавший, в отличие от адвокатов, документов о неразглашении озвученных на процессе сведений о гостайне, мог озвучить публично подробности дела, пояснил Бакриев. Поэтому у защиты есть версия, что задержание Даххаева сразу после освобождения, связанно именно с этим, сказал адвокат.

«Второе уголовное дело вытекает из первого, и было возбуждено, чтобы скрыть нарушения закона, которые, по нашему мнению, были допущены в ходе расследования «ростовского» дела», - считает адвокат.

Бакриев рассказал, что в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону он отбыл под стражей год, а изолятор засчитывается год за два. "13 ноября он должен был выйти на свободу, но в этот день Даххаева задержали по новому обвинению. Он заключен под стражу до 12 января, это решение нами обжаловано. Местонахождение Даххаева в настоящее время защите неизвестно", - пояснил он.

Задержания сотрудников УФСИН в Дагестане, по мнению адвоката, связаны с арестом Даххаева. «Это могло делаться для того, чтобы принудить сотрудников УФСИН дать [...] нужные показания против Даххаева», - считает Бакриев.

О задержании руководителей учреждений УФСИН по Дагестану стало известно в ноябре 2019 года, после ареста начальника УФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, подозреваемого в разглашении содержания секретного документа. Среди задержанных, оказались начальник махачкалинского СИЗО-1 Дауд Давыдов, начальник исправительной колонии №7 Рабадан Алибулатов и начальник лечебно-исправительного учреждения №4 в Махачкале Алигаджи Магомедов. Давыдов, подозреваемый в получении крупной взятки, вымогательстве и превышении должностных полномочий, находится под арестом с ноября 2019 года. Сам Давыдов заявил, что ни в чем не виновен. 17 ноября Верховный суд Дагестана продлил срок его содержания под стражей.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев, работавший ранее в составе общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у членов комиссии не было претензий к Даххаеву во время его руководства УФСИН по Дагестану. «У нас было нормальное, рабочее взаимодействие. Никакого ограничения доступа в любые исправительные учреждения не было. На контакт Даххаев всегда шел, а если мы указывали на некоторые мелкие нарушения, то всегда их вовремя устранял», - сказал он.

Председатель дагестанского общественного комитета «Солидарность и свобода» Деньга Халидов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что у него и других знакомых ему представителей общественных организаций не было претензий к работе Даххаева на посту руководителя УФСИН по Дагестану.