Пользователи соцсети осудили участников конфликта с полицией в Дагестане

06 марта 2020, 22:32

Потасовку между сотрудником полиции и участником свадебного кортежа, видео которой опубликовало МВД Дагестана, спровоцировали и действия водителя, и некорректная реакция силовика на его поведение, указали пользователи Instagram.

Как информировал "Кавказский узел", видео с покаянием его автора об уличном конфликте силовиков и местных жителей в Дагестане, опубликованное 1 марта, вызвало негодование у читателей дагестанских Instagram-пабликов. Пресс-служба министерства не должна была публиковать это видео, заявили они, также призвав полицейских, также использовавших нецензурную брань, к извинениям. В МВД республики признали, что правоохранители в этом конфликте также вели себя неподобающе.

4 марта в Instagram-аккаунте МВД по Дагестану появилось еще одно видео о конфликте между полицейскими и местными жителями. Пользователи Instagram отметили, что участники свадебного кортежа, вступившие в перепалку с полицейскими, вели себя недостойно, но сами видео перед публикацией были смонтированы. После монтажа силовики предстали в лучшем свете и вновь подчеркнули, что нарушители извинились.

Видеозаписи конфликта между полицейскими и участниками свадебного кортежа вызвали активные обсуждения в Instagram-сообществах, посвященных Дагестану.

МВД Дагестана опубликовало три видеоролика, посвященных одному инциденту. На первом видео мужчина стоит напротив полицейского и кричит на него, возмущаясь тем, что его остановили, выражается в адрес силовика нецензурной бранью. На другой записи видно, как по дороге движется свадебный кортеж из нескольких десятков автомобилей, в том числе машины без номеров. Несколько из них проезжают мимо поста ДПС и пытающихся остановить их полицейских. На следующем кадре видна толпа людей, собравшаяся у машины полицейского, затем следует перепалка мужчины с сотрудником. На последнем видео мужчина спорит с сотрудником полиции, размахивая перед ним руками. Силовик отталкивает мужчину от себя, после чего их разнимают и появляются сотрудники в бронежилетах и с оружием.

"Как вы считаете, в этой потасовке кто виноват больше? Дерзкие водители или сотрудник полиции?" - задал вопрос администратор сообщества mkala_, которое читают 390 тысяч пользователей. Пост собрал к 21.00 мск 44,6 тысячи просмотров и 592 комментария. Мнения подписчиков паблика разделились, а некоторые пользователи соцсети усмотрели в случившемся вину обеих сторон конфликта.

"С самого начала все тыкают руками в сотрудника, какое они имеют право? Если бы там случилось ДТП [...] в первую очередь кричали бы: "Куда смотрят полицейские? Куда смотрит власть? Для чего поставили камеры?" [...] Взрослый мужчина, седой уже, должна быть мудрость в словах, должен уметь загладить даже самые острые углы, должен подавать пример молодым", - написала 05_._d_a_r_g_i_n_k_a_._26.

"Нарушить все мыслимые правила на дороге и потом возмущаться толпой, играя на публику. Совершил поступок - отвечай как мужчина!" - написал nazhmudinov.mm.

"По закону РФ виноват водитель, а по адату горцев виноват гаишник. И теперь посмотрим, кто по какому закону живет", - иронично отметил пользователь islam_news123. "И по закону и по адатам виноват водитель. Еще и голос повышает, вместо того чтобы спокойно поговорить и пример показать остальным молодым", - возразил пользователь 03._03._29.

"Водитель неправ. Инспектор - молодец", - считает tima.magomaev. "Сотрудник некрасиво разговаривает, можно было аккуратно вопрос решить", - возразил mamaev__700. "Сотрудник не имел права рукам волю давать. Тем более тот (оппонент) старше", - полагает familiia271.

"Как и в предыдущих роликах, будут просить прощения", - заметил kichiakaev_kurban.

23 января глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов призвал пресс-службу ведомства уважать права граждан и не снимать постановочные ролики с извинениями. Поводом для реакции министра стало опубликованное на странице МВД в Instagram видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения. Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

"Все виноваты", - считает rasulovna_p. "Там обе стороны не правы", - написал gadzhik1995.

Многие пользователи соцсети также осудили распространенную практику нарушения правил дорожного движения участниками свадебных кортежей. "Каждый, кто дикости оправдывает свадьбой, непременно увидит на своём или на примере своих близких вред этого безумства. Именно к свадебным кортежам надо максимально строго относиться", - написал tabasaranb в паблике dagizvestiyaa, на который подписана 181 тысяча пользователей. Публикация о конфликте участников свадебного кортежа собрала по состоянию на 21.00 мск 58,9 тысячи просмотров и 1015 комментариев.

Полиция должна усилить контроль за передвижением свадебных кортежей и ужесточить наказание за нарушения их участниками правил, заявляли ранее пользователи Instagram, комментируя эту проблему.