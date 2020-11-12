Муслим Даххаев. Фото: 61.фсин.рф

12 ноября 2020, 13:40

Муслим Даххаев арестован по новому делу о злоупотреблении полномочиями

Суд согласился арестовать бывшего начальника ростовского управления ФСИН Муслима Даххаева, ранее осужденного за разглашение гостайны, а теперь подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября следователи попросили суд об аресте бывшего Муслима Даххаева, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год Муслим Даххаев использовал труд осужденных при проведении строительных и ремонтных работ в своем доме и в доме своей матери, а для охраны осужденных необоснованно освободил от исполнения служебных обязанностей двух сотрудников. Дело расследуется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), предусматривающей до четырех лет лишения свободы.

Сегодня суд постановил заключить Муслима Даххаева под стражу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы управления СКР по Дагестану.

"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал представитель Следственного комитета.

На какой срок арестован Даххаев, сотрудник управления не уточнил. Нет этой информации и в сегодняшней публикации на сайте ведомства об аресте Даххаева. Комментариями от Муслима Даххаева и его адвокатов относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, в октябре Ростовский облсуд приговорил Даххаева к двум годам колонии-поселения, признав его виновным в разглашении гостайны и злоупотреблении должностными полномочиями. При этом в суде уточнили, что срок наказания будет отсчитываться с 13 ноября 2019 года, причем каждый день ареста будет засчитан за два дня в колонии-поселении. Уже после приговора, 5 ноября, стало известно, что Даххаев стал подозреваемым по новому уголовному делу.

Примечание:

"Пользователи соцсети осудили участников конфликта с полицией в Дагестане", "Приговор архитектору Махачкалы оставлен в силе", "Обыск прошел в администрации Ахтынского района Дагестана".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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