Следователи ходатайствовали об аресте Муслима Даххаева

07 ноября 2020, 18:11

Следственное управление вышло в суд с ходатайством о заключении под стражу по новому делу бывшего начальника Ростовского областного управления ФСИН Муслима Даххаева, ранее осужденного за разглашение гостайны и подозреваемого в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в октябре Ростовский областной суд приговорил к двум годам колонии-поселения бывшего начальника Ростовского областного управления ФСИН Муслима Даххаева, признав виновным в разглашении гостайны и злоупотреблении должностными полномочиями. При этом, в суде уточнили, что срок наказания будет отсчитываться с 13 ноября 2019 года, причем каждый день ареста будет засчитан за два дня в колонии-поселении. 5 ноября стало известно, что Даххаев заподозрен в превышении полномочий. Следователи полагают, что он в своих целях использовал труд осужденных и сотрудников службы исполнения наказания в то время, когда занимал должность начальника Управления ФСИН Дагестана.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год Даххаев использовал труд осужденных при проведении строительных и ремонтных работ в своем доме и доме своей матери. "Для охраны осужденных и общего контроля за работами в домовладениях он незаконно освободил от исполнения своих служебных обязанностей двух сотрудников службы исполнения наказания", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Даххаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК России). Следственное управление вышло в суд с ходатайством о заключении Даххаева под стражу, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Согласно решению суда, по которому срок заключения Даххаева рассчитывается с 13 ноября 2019 года, а один день проведенный в колонии приравнивается к двум дням, он должен выйти на свободу в середине ноября.

Напомним, Муслим Даххаев участвовал в боях с отрядами Басаева и Хаттаба, которые вторглись в Дагестан в 1999 году. Подробнее об этих событиях сообщается в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".