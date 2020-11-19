Азербайджанцы из прифронтовых сел вынуждены жить в поврежденных домах

19 ноября 2020, 22:16

Затянутые брезентом крыши и забитые досками окна стали реалиями послевоенной жизни для многих семей в Агджабединском, Агдамском и Тертерском районах Азербайджана. Люди налаживают быт в ожидании обещанных властями компенсаций. Тем же, чьи жилища полностью уничтожены, были предложены помещения в административных зданиях и детсадах.

Как сообщал "Кавказский узел", правительство Азербайджана пообещало восстановить дома и инфраструктуру, разрушенные в прифронтовых районах в период военных действий, начиная с 27 сентября. Полное восстановление перешедших под контроль Азербайджана территорий может затянуться на 5-10 лет, на это потребуется не менее 10 миллиардов долларов, считает глава Центра экономических исследований Натиг Джафарли.

Азербайджану, в частности, будут переданы семь сел Мартакертского района Карабаха, так как по прежнему административному делению они относились к Агдамскому району. Селяне должны эвакуироваться до 23 часов (22 мск) 19 ноября, но транспорта, чтобы перевезти необходимые вещи, не хватает на всех.

Житель села Аразабар Агджабединского района Ахмед Мамедов сообщил, что в течение полутора месяцев военных действий этот населенный пункт многократно подвергался артобстрелам.

«Жертв удалось избежать. Но четыре дома в селе полностью были разрушены. Еще в 35 домах есть повреждения – выбиты окна, двери, пробило крыши, рухнули заборы, вспомогательные постройки. Люди сами привели в порядок поврежденные дома и живут в них», - рассказал местный житель корреспонденту «Кавказского узла».

Что касается полностью разрушенных домов, их жильцы остаются у родственников, сказал Мамедов. По его словам, в период военных действий многие вывезли женщин и детей из села. «Но сейчас все вернулись», - сказал он.

По словам Мамедова, из-за обстрелов не удалось собрать хлопок с поля близ села. «Туда попали снаряды, и было опасно работать там. Саперы разминировали поле, но дожди погубили урожай. К нам приезжала комиссия, которая оценила ущерб, нанесенный домам и хозяйствам, учли и потерю урожая хлопка с трех гектаров. Владельцам этого участка обещали компенсировать потери. (Чиновники пообещали), что разрушенные дома отстроят, а поврежденные отремонтируют», - сообщил житель Аразабара.

Какие территории передаются под контроль Азербайджана, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Муниципальный совет и ПТУ вместо дома

Мусеиб Садыхов, один из жителей села Хындырстан Агдамского района, в результате обстрела потерял кров. «Наш дом полностью разрушен. Сейчас нам предоставили помещение на первом этаже муниципального совета. Местные власти нас заверили, что дом будет отстроен, помогут еще с покупкой имущества. Но, честно говоря, наша радость от окончания войны перевешивает горечь утраты», - сказал Садыхов корреспонденту «Кавказского узла».

Глава муниципального совета Хындырстана Бахрам Шукюров сообщил, что еще четырем семьям, чьи дома были разрушены, также было предложено разместиться в здании администрации, но люди предпочли оставаться у своих родственников.

«Жители 130 поврежденных домовладений приспособили их для временного проживания. Одни перебрались в уцелевшие части дома, другие - в хозпостройки. Кто-то накрыл брезентом пробитые части крыш, а разбитые окна - целлофаном, или забили досками», - сказал Шукюров корреспонденту «Кавказского узла».

Селяне понесли и хозяйственный ущерб. «Из-за обстрелов не всегда было возможно выходить в поле, еще была минная опасность. Пока саперы очистили территорию, пошли осадки. Неубранный урожай лука и хлопка сгнил. Комиссия, прибывшая в села, замерила площади, где не удалось собрать урожай. Обещали оценить примерный ущерб и выплатить пострадавшим хозяйствам компенсации. Дома также в ближайшие месяцы пообещали отремонтировать», - отметил Шукюров.

«Во время боевых действий несколько раз отключалось электричество и подача газа. Но сейчас все электричество и газ подаются в полной мере», - заверил чиновник.

Житель Гузанлы Агдамского района Гафар Ализаде рассказал, что временно разместившиеся в этом селе люди из приближенных к линии фронта деревень уже вернулись домой.

«Гузанлы все эти годы был временным райцентром Агдамского района. Когда начались военные действия, многие из прифронтовых сел перебрались к нам, хотя и Гузанлы время от времени обстреливали. Люди жили у родственников, знакомых, а также в общественных зданиях, например, профтехучилище Центра Гейдара Алиева, где также было бомбоубежище. На следующий день после окончания военных действий почти все разъехались. Остались несколько семей, чьи дома были разрушены», - отметил Ализаде.

По информации генеральной прокуратуры, за время эскалации конфликта ущерб был нанесен 120 многоквартирным жилым зданиям, 3410 частным домам, а также 512 другим гражданским объектам. Погибли 94 мирных жителя, еще 414 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщило ведомство.

Жители Тертера помогают жертвам войны

Жизнь вернулась в довоенный ритм и в Тертере. «В городе работают госучреждения, предприятия, магазины, кафе, общественный транспорт. В дни, когда шла война, машин практически не было. Сейчас уже пробки на дорогах. Не работают только школы и детские сады», - рассказал житель Тертера Казым Нагиев корреспонденту «Кавказского узла».

«Горожанам, чье жилье было разрушено, был предложен временный кров в общественных зданиях. Но, насколько я знаю, никто там не поселился и люди предпочли перебраться к родственникам или снимать жилье», - сказал Нагиев.

Он отметил, что первым делом в городе восстановили электрические столбы и ЛЭП, возобновили подачу газа. Также были отремонтированы поврежденные городские дороги, добавил Нагиев.

Азер Гахраманов – один из жителей Тертера, чей дом был разрушен. «Семью я вывез в начале войны в Барду (райцентр соседнего Бардинского района. - Примечание «Кавказского узла»). В ходе обстрела 28 октября наш дом был разрушен. Уцелевшие вещи я перетащил в складское помещение моего магазина, и сам жил там. Когда война закончилась, жена, дети вернулись в Тертер, и все мы уже там не могли жить. В районной администрации нам предложили помещение в здании детского сада, но мы отказались. Две ночи семья оставалась в доме у родственницы жены, пока я искал съемную квартиру. Хозяин квартиры сдал нам ее за полцены. Сейчас в Тертере многие друг другу помогают, делятся одеждой, продуктами», - рассказал Гахраманов корреспонденту «Кавказского узла».

По словам тертерца, места падения снарядов, где еще не работали саперы, огорожены. «В близлежащих селах неразорвавшиеся снаряды из-за опасности транспортировки взрывают прямо в поле», - сказал Гахраманов.

«Почти 30 лет наш город был на линии фронта – в нескольких километрах от позиций противника, почти каждый день была слышна стрельба, а последние полтора месяца город методично обстреливался. И вдруг все прекратилось», - описал ситуацию в Тертере собеседник.

Боевые действия прекратились в соответствии с договоренностями, подписанными 10 ноября лидерами Армении, России и Азербайджана. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле"

Представитель Кабинета министров сообщил, что рабочие группы госкомиссии по оценке ущерба «работают на местах». «В двухмесячный срок будет завершена оценка ущерба и начнутся восстановительные работы», - заверил чиновник корреспондента «Кавказского узла».

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"