Очередь из 250 грузовиков образовалась на Военно-Грузинской дороге

19 ноября 2020, 10:34

Водители большегрузов, скопившихся на границе с Грузией, ожидают разрешения на проезд по закрытой из-за непогоды Военно-Грузинской дороге.

Как сообщал "Кавказский узел", выезд из Северной Осетии через КПП "Верхний Ларс" закрыт с 23.00 мск 18 ноября для всех автомобилей из-за ухудшения погоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге. С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, можно ознакомиться в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

"Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

На Военно-Грузинской дороге образовалась очередь из 250 большегрузов, легкового транспорта нет, пишет "Интерфакс" в 09.32 мск со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 10.10 мск на выезде из Грузии дорога свободна. Изображение с камеры, которая показывает ситуацию на выезде из России, отсутствует. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, следует из информации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура днем и вечером составит -9 градусов, скорость ветра - до 2 метров в секунду. 20 ноября также ожидается снег, ветер усилится до 3 м/с, температура также будет держаться на отметке -9. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.