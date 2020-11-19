КПП на Военно-Грузинской дороге. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии http://15.mchs.gov.ru/

19 ноября 2020, 07:47

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

Выезд из Северной Осетии через КПП "Верхний Ларс" закрыт для всех автомобилей из-за ухудшения погоды на территории Грузии, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел",  на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" при увеличении потока автомобилей возникают пробки. Так, в июле 2019 года водители пожаловались на километровые пробки на границе России и Грузии. Водители грузовиков из Армении рассказали о многокилометровых очередях. 15 августа власти Северной Осетии анонсировали реконструкцию КПП "Верхний Ларс". На строительно-монтажные работы в 2021 году предусмотрено 1,9 миллиарда рублей, сообщил региональный комитет дорожного хозяйства.

Скриншот изображения с сайта https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlПроезд по Военно-грузинской дороге ограничен с 23 часов мск 18 ноября, сообщило сегодня на своем сайте Управление МЧС по Северной Осетии.

"Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации. Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении", – сказано в сообщении ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на 07.22 мск сегодня на выезде из России в Грузию автомобилей нет. Въезд в Россию из Грузии также свободен. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, сообщается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.  С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, можно ознакомиться в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Примечание:

"Аналитики назвали безопасным для Грузии проект магистрали к границе с Россией", "Более 400 человек оказались в очереди на "Верхнем Ларсе", "Политологи назвали нецелесообразным для Грузии проект дороги в Чечню".

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