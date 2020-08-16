Власти Северной Осетии анонсировали реконструкцию КПП "Верхний Ларс"

16 августа 2020, 10:58

На строительно-монтажные работы на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс", расположенном на границе с Грузией, в 2021 году предусмотрено 1,9 миллиарда рублей, сообщил комитет дорожного хозяйства Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" при увеличении потока автомобилей возникают пробки. Так, в июле 2019 года водители пожаловались на километровые пробки на границе России и Грузии. Водители грузовиков из Армении рассказали о многокилометровых очередях. Время ожидания в очереди составляло, по данным МЧС, порядка пяти часов. По информации водителей, ждать приходится по девять часов и более.

в 2018 году у пропускного пункта "Верхний Ларс" велись работы по расширению узкого участка Военно-Грузинской дороги.

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, размещенной на "Кавказском узле".

Строительно-монтажные работы на КПП "Верхний Ларс" начнутся в 2021 году, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу комитета дорожного хозяйства Северной Осетии ТАСС.

Сейчас проектно-сметная документация проекта реконструкции находится на экспертизе, которая должна завершиться в сентябре, отмечает ведомство. "По предварительным оценкам, на 2021 год должно быть выделено 1,9 млрд рублей", - сообщила пресс-служба комитета. Окончание работ по реконструкции КПП "Верхний Ларс" намечено на 2022 год, отмечается в сообщении.

Необходимость реконструкции в комитете объяснили необходимостью увеличить его пропускную способность. В сутки через границу перемещается около более 13 тысяч человек, фактическая пропускная способность по легковым автомобилям более чем в 15 раз больше проектной, а по грузовым - в три раза превышает проектную, отметили в пресс-службе.

Проектная пропускная способность таможенного поста Верхний Ларс составляет 170 единиц грузового, 200 единиц легкового транспорта и 30 автобусов, а также четыре тысячи человек в сутки, сообщил 3 мая 2019 года со ссылкой на пресс-службу Северо-Осетинской таможни "15- регион".

В результате реконструкции планируется увеличить количество полос движения, накопительных стоянок для грузового транспорта, а также пропускной способности пункта - до 3,8 тысяч машин в сутки, сообщил 11 августа со ссылкой на министерство транспорта России сайт "Основа".

"Кавказский узел" в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" собрал для автомобилистов ценные советы, в том числе по поводу того, как не попасть в пробку на границе.