Вторая колонна с беженцами прибыла в Степанакерт

16 ноября 2020, 07:48

Российские миротворцы сопроводили 19 автобусов с беженцами, которые решили вернуться из Еревана в Степанакерт после прекращения военных действий в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. К 13 ноября в Степанакерт вернулись свыше 30 процентов временно выехавших горожан. Город на 60 процентов обеспечен электричеством, возобновилась подача газа. Из Еревана в Степанакерт людей бесплатно возят маршрутки и специальные автобусы, выделенные мэрией Еревана. Горожан, которые в результате обстрелов лишились своих домов, власти пообещали обеспечить жильем, их временно расселяют в гостиницах. За два дня (14 и 15 ноября) 28 автобусов с 725 пассажирами российские миротворцы сопроводили из Армении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор, сообщило Минобороны России.

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Согласно ему, часть территорий непризнанной республики перешла под контроль Азербайджана. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Вторая колонна из 19 автобусов с беженцами из Степанакерта 15 ноября проследовала через линию соприкосновения, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте. Из Еревана в Степанакерт в сопровождении российских военных вернулись 475 человек, отмечается в сообщении.

"Российские военнослужащие обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте", – информировало военное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что после вступления в силу договоренности о перемирии армянское население Карвачарского района (азербайджанское название Карвачара – Кельбаджар) стало массово выезжать в Армению. 13 ноября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил, что автодорога Мартакерт – Карвачар – Варденис не закроется 15 ноября, как планировалось. Власти Азербайджана согласились продлить до 25 ноября срок вывода армянских войск по единственной дороге из Кельбаджарского района в Армению, сообщил сегодня помощник Ильхама Алиева.