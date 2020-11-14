Автобусы Ереван - Степанакерт, 14 ноября 2020 года. Фото пресс-службы мэрии Еревана, https://www.facebook.com/YerevanCityHall

14 ноября 2020, 18:38

11 автобусов вывезли карабахцев из Еревана в Степанакерт

Мэрия Еревана предоставила сегодня 11 автобусов жителям Нагорного Карабаха, возвращающихся после прекращения боевых действий в зоне конфликта. Тем, кто пока остается в Армении, обещана единовременная денежная помощь.

Как писал "Кавказский узел", к 13 ноября в Степанакерт вернулись свыше 30% временно выехавших горожан. Город на 60% обеспечен электричеством, возобновилась подача газа. Из Еревана в Степанакерт людей бесплатно возят маршрутки и специальные автобусы, выделенные мэрией Еревана. Горожан, которые в результате обстрелов лишились своих домов, власти пообещали обеспечить жильем, их временно расселяют в гостиницах.

Из Еревана в Степанакерт сегодня отправились 11 автобусов с временно переселившимся в Армению карабахцами, о новых рейсах будет сообщено дополнительно, проинформировала мэрия армянской столицы на своей странице в Facebook. Число пассажиров в публикации не уточняется.

Для бесплатного выезда в Степанакерт необходимо зарегистрироваться в Оперативном штабе правительства Нагорного Карабаха в Ереване. Автобусы едут по трассе через Карвачар (азербайджанское название - Кельбаджар), указано на странице мэрии Еревана.

Население Карвачарского района массово уезжает с вещами в Армению по дороге на Варденис, хотя президент непризнанной республики Араик Арутюнян пообещал сохранить контроль над этой трассой и расселить пострадавших в Степанакерте. В Армении приезжающим из Нагорного Карабаха предоставляют временное жилье и оплачивают проживание, предлагают работу.

Жители Нагорного Карабаха, временно находящиеся в Армении, получат единовременную финансовую помощь, сообщила министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян. Кроме того, будет сформирована рабочая группа, которая займется созданием необходимых условий для возвращения карабахцев в свои дома, написала Батоян сегодня на своей странице в Facebook. Размер выплаты в публикации не уточняется.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и завершились 9 ноября. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"158 жителей Нагорного Карабаха получили временную работу в Армении", "Пашинян объяснил мирное соглашение спасением 25 тысяч солдат", "Нахичевань стала транспортным приоритетом для Армении на фоне потери дороги из Вардениса".

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