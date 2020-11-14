Отменен оправдательный приговор владелице банкетного зала "Лайли"

14 ноября 2020, 21:19

Прокуратура Дагестана не согласилась с решением суда о невиновности владелицы банкетного зала в гибели 11 человек при взрыве и добилась третьего разбирательства по этому делу.

Как сообщал "Кавказский узел", владелица махачкалинского банкетного зала "Лайли", при взрыве в котором погибли 11 человек, была обвинена по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц", предусматривающей до 10 лет заключения. В январе 2019 года суд признал ее невиновной, но в сентябре того же года Верховный суд Дагестана направил дело на новое рассмотрение.

1 августа 2016 года при взрыве газа в "Лайли" пострадали 27 человек, 11 из них погибли. По версии следствия, собственница "Лайли" установила газовый баллон в подвале банкетного зала, нарушив требования пожарной безопасности. Взрыв произошел из-за разгерметизации баллона.

Повторное рассмотрение дела Ленинским районным судом Махачкалы завершилось 3 августа, приговор вновь оказался оправдательным, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

По ее словам, прокуратура вновь не согласилась с приговором и подала апелляцию. "Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестана, изучив и проанализировав материалы дела, тщательно проверив доводы, изложенные в апелляционном представлении, 13 ноября 2020 года отменила решение районного суда в связи с допущенными существенными нарушениями норм материального права и процессуального закона, направив уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда", - сообщил представитель Верхсуда Дагестана.

На сайте прокуратуры Дагестана по состоянию на 21.19 мск 14 ноября отсутствует информация об апелляции. Комментариями обвиняемой или ее представителей "Кавказский узел" также не располагает.