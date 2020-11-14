14 ноября 2020, 21:19

Отменен оправдательный приговор владелице банкетного зала "Лайли"

Прокуратура Дагестана не согласилась с решением суда о невиновности владелицы банкетного зала в гибели 11 человек при взрыве и добилась третьего разбирательства по этому делу.

Как сообщал "Кавказский узел", владелица махачкалинского банкетного зала "Лайли", при взрыве в котором погибли 11 человек, была обвинена по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц", предусматривающей до 10 лет заключения. В январе 2019 года суд признал ее невиновной, но в сентябре того же года Верховный суд Дагестана направил дело на новое рассмотрение.

1 августа 2016 года при взрыве газа в "Лайли" пострадали 27 человек, 11 из них погибли. По версии следствия, собственница "Лайли" установила газовый баллон в подвале банкетного зала, нарушив требования пожарной безопасности. Взрыв произошел из-за разгерметизации баллона.

Повторное рассмотрение дела Ленинским районным судом Махачкалы завершилось 3 августа, приговор вновь оказался оправдательным, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

По ее словам, прокуратура вновь не согласилась с приговором и подала апелляцию. "Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестана, изучив и проанализировав материалы дела, тщательно проверив доводы, изложенные в апелляционном представлении, 13 ноября 2020 года отменила решение районного суда в связи с допущенными существенными нарушениями норм материального права и процессуального закона, направив уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда", - сообщил представитель Верхсуда Дагестана.

На сайте прокуратуры Дагестана по состоянию на 21.19 мск 14 ноября отсутствует информация об апелляции. Комментариями обвиняемой или ее представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Примечание:

"Прокурор запросил длительные сроки для обвиняемых в подготовке теракта на концерте Киркорова", "Человек пострадал при пожаре на нефтебазе в Дагестане", "Пять человек стали жертвами пожара в Махачкале".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 ноября 2020, 22:04

14 ноября 2020, 20:23

  • Два жителя Азербайджана подорвались на мине

    Один мирный житель погиб и один получил ранения в результате взрыва мины на перешедшей под контроль Азербайджана территории Физулинского района. Азербайджанская генпрокуратура обвинила в произошедшем армянских военных.

14 ноября 2020, 19:28

14 ноября 2020, 18:38

14 ноября 2020, 18:10

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи