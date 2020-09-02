Пожарные на проспекте Гамидова. Скриншот страницы МЧС по Дагестану , https://www.instagram.com/p/CEnNQAanLiZ/

02 сентября 2020, 03:15

Пять человек стали жертвами пожара в Махачкале

При пожаре в пятиэтажном доме в Махачкале погибли пять человек, четверо из которых - дети, сообщили следователи.

Сообщение о пожаре на проспекте Гамидова в Махачкале поступило спасателям вечером 1 сентября.

"Произошло возгорание в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома", - сообщило 2 сентября Главное управление МЧС по Дагестану на своем сайте. Из дома, где случился пожар, эвакуировано 17 человек, есть погибшие, отмечают спасатели.

По предварительным данным, погибли пять человек, среди них есть дети, информировал со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета по Дагестану телеканал "Вести" на своем сайте.

Погибла одна взрослая жительница дома и четверо детей, проводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

На сайте следственного управления Следственного комитета по Дагестану информации о погибших при пожаре по состоянию на 3.00 мск 2 сентября нет.

"Кавказский узел" также писал, что 2 ноября 2019 года при пожаре в Избербаше были повреждены восемь частных домов и участковый пункт полиции. На время восстановления домов погорельцы разместились в гостинице "Океан". Правительство Дагестана постановило 3 июля выплатить пострадавшим от пожара в Избербаше 19,6 миллиона рублей компенсации за утраченное жилье и имущество. Это решение, принятое спустя восемь месяцев после пожара, вызвало скептическую реакцию пользователей Instagram.

Примечание:

"Предприниматель рассказал о ситуации на горящем рынке в Махачкале", "Прокуратура предъявила мэрии Кизляра претензии в связи с пожаром", "Крупный пожар произошел в дагестанской мечети".

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