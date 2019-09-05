05 сентября 2019, 14:35

Суд отменил оправдательный приговор по делу о взрыве в банкетном зале "Лайли"

Верховный суд Дагестана направил на новое рассмотрение дело владелицы банкетного зала, которую районный суд в Махачкале признал невиновной в гибели людей при взрыве газа, сообщили сегодня в суде.

Как писал "Кавказский узел", владелица махачкалинского банкетного зала "Лайли", при взрыве в котором погибли 11 человек, была обвинена по п."в" ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). В августе 2018 года дело было направлено в Ленинский райсуд города.

1 августа 2016 года при взрыве газа в "Лайли" пострадали 27 человек, 11 из них погибли. По версии следствия, собственница "Лайли" установила газовый баллон в подвале банкетного зала, нарушив требования пожарной безопасности, а взрыв произошел из-за разгерметизации баллона.

Судебная коллегия Верховного суда Дагестана 3 сентября отменила решение Ленинского райсуда, который 14 января вынес владелице банкетного зала оправдательный приговор, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Приговор был обжалован прокуратурой Ленинского района, которая предположила, что решение суда первой инстанции было принято с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, уточнила она. Верховный суд счел выводы районного суда не соответствующими фактическим обстоятельствам дела и вернул уголовное дело Ленинскому райсуду для нового рассмотрения в ином составе суда, рассказала представитель суда.

Часть 2 ст.238 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Комментариями представителей владелицы "Лайли" относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Информация о дате нового рассмотрения дела, а также о найденных прокуратурой нарушениях пока не опубликована на сайте Ленинского райсуда Махачкалы.

Примечание:

"Банкетный зал закрыт в Махачкале", "33 человека пострадали в результате пожара на махачкалинском рынке", "Торговцы заявили о поджоге махачкалинского рынка".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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