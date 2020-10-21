Человек пострадал при пожаре на нефтебазе в Дагестане

21 октября 2020, 19:47

В результате взрыва и возникшего затем пожара на территории нефтебазы около Хасавюрта пострадал местный житель. Огонь потушен, сообщил источник в экстренных службах.

Сообщение о взрыве на нефтебазе на выезде из города Хасавюрт в сторону Османюрта поступило в 16.56 мск.

"По предварительным данным, есть один пострадавший. На место выехали два пожарных расчета и одна бригада скорой помощи", - сообщил представитель администрации Хасавюртовского района, слова которого приводит ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе республиканского управления МЧС, пожар произошел на территории неработающей нефтебазы, где загорелась автоцистерна с нефтепродуктом, передает агентство, отмечая, что, по данным источника в экстренных службах, огонь уже потушен.

Видео с места пожара размещено на сайте Readovka.ru, где сообщается, что конструкции нефтебазы горели в поселке Аэродром рядом с городом Хасавюртом. На видео запечатлен большой столб огня между цистернами, от которого поднимается в воздух черный дым. Видео о том, как тушат пожар на нефтебазе, опубликовано и в Telegram-канале "Спросите у Расула", автор пишет, что инцидент произошел на трассе Хасавюрт-Гребенская. "Кавказский узел" не может проверить, когда и где были сделаны эти видеозаписи.

Ранее "Кавказский узел" писал о пожар на нефтебазе "Грушовая" под Новороссийском, который произошел 7 ноября 2019 года. Шесть работников нефтебазы были госпитализированы, трое из них умерли в больнице.