Предприниматель и чиновник заподозрены в мошенничестве при ремонте школы в Северной Осетии

11 ноября 2020, 17:45

Директор строительной организации подозревается в том, что присвоил свыше 1 млн 770 тысяч рублей при строительстве и капитальном ремонте школы в Северной Осетии. Чиновник, допустивший хищение, также заподозрен в мошенничестве, сообщило МВД.

По данным ведомства, директор стройфирмы в августе 2019 года заключил госконтракт с казенным учреждением на капитальный ремонт и строительство дополнительного здания для школы в Кировском районе. По окончании работ, руководитель фирмы предоставил заказчику фиктивные документы, на основании которых получил деньги. В сентябре этого года была проведена проверка, и выяснилось, что в документах прописаны фактически не выполненные работы, отсутствующие материалы и оборудование на сумму свыше 1 млн 770 тысяч рублей, "которые предприниматель присвоил и распорядился по своему усмотрению", проинформировало МВД по Северной Осетии.

В отношении главы стройфирмы, а также чиновника, оплатившего всю стоимость контракта, возбуждено дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России). "За совершенное противоправное деяние злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы

на срок до десяти лет", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре директор предприятия ЖКХ в Северной Осетии был заподозрен в мошенничестве на 19 миллионов.