21 сентября 2020, 13:38

Директор предприятия ЖКХ в Северной Осетии заподозрен в мошенничестве на 19 миллионов

Руководитель муниципального предприятия в Алагирском районе недоплатил поставщику ресурсов 19 миллионов рублей, полученных от жителей за услуги ЖКХ, предположили следователи.

По версии силовиков, 53-летний директор муниципального унитарного предприятия в Алагирском районе "неэффективно использовал финансовые активы", в результате чего с июля 2019 года задолженность за поставленные предприятию топливно-энергетические ресурсы превысила 19 миллионов рублей.

"Руководитель предприятия игнорировал договорные обязательства и накапливал задолженность, хотя исправно собирал с населения плату за эти ресурсы", - сообщила сегодня пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Уголовное дело расследуется по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предусматривающей до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Название предприятия и имя подозреваемого в публикации не указаны. Комментариев от подозреваемого либо его представителей относительно версии следователей пока не поступало.

Примечание:

"Чиновник в Северной Осетии заподозрен в мошенничестве", "Чиновники из Северной Осетии обвинены в мошенничестве с пенсиями умерших", "Чиновник в Северной Осетии заподозрен в многомиллионных махинациях".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 сентября 2020, 13:33

21 сентября 2020, 12:33

21 сентября 2020, 11:44

21 сентября 2020, 11:00

21 сентября 2020, 10:05

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи