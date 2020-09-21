Директор предприятия ЖКХ в Северной Осетии заподозрен в мошенничестве на 19 миллионов

21 сентября 2020, 13:38

Руководитель муниципального предприятия в Алагирском районе недоплатил поставщику ресурсов 19 миллионов рублей, полученных от жителей за услуги ЖКХ, предположили следователи.

По версии силовиков, 53-летний директор муниципального унитарного предприятия в Алагирском районе "неэффективно использовал финансовые активы", в результате чего с июля 2019 года задолженность за поставленные предприятию топливно-энергетические ресурсы превысила 19 миллионов рублей.

"Руководитель предприятия игнорировал договорные обязательства и накапливал задолженность, хотя исправно собирал с населения плату за эти ресурсы", - сообщила сегодня пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Уголовное дело расследуется по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предусматривающей до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Название предприятия и имя подозреваемого в публикации не указаны. Комментариев от подозреваемого либо его представителей относительно версии следователей пока не поступало.