Суд в Ростове-на-Дону назначил длительные сроки трем обвиняемым по делу "Хизб ут-Тахрир"*

04 ноября 2020, 03:33

Южный окружной военный суд приговорил обвиняемых по "красногвардейскому" делу "Хизб ут-Тахрир"* Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева к срокам от 17 до 12 лет лишения свободы, признав их причастными к деятельности террористической организации. Защита заявила, что обжалует решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил семерых обвиняемых по "бахчисарайскому" делу "Хизб ут-Тахрир"* к длительным срокам в колонии строгого режима, оправдав одного из подсудимых. Группа поддержки политзаключенных провела акцию с плакатами в их поддержку, выстроившись в майках с лицами обвиняемых в цепь у забора суда.

Рядом со зданием Южного окружного военного суда 3 октября дежурили не менее 10 сотрудников полиции в форме, стояло три машины с полицейскими. У здания суда собралось не менее 50 человек, приехавших из Крыма поддержать обвиняемых по "красногвардейскому" делу "Хизб ут-Тахрир"*, передал корреспондент "Кавказского узла". На оглашение приговора в зал заседаний пропустили двенадцать родственников подсудимых и двух корреспондентов.

Судья огласил только вводную и резолютивную части приговора. Согласно документу, трое подсудимых были признаны виновными. Рустему Эмирусеинову было назначено 17 лет колонии строгого режима, Арсену Абхаирову - 13 лет колонии строгого режима, Эскендеру Абдулганиеву - 12 лет колонии строгого режима, первые два года они должны отбыть в тюрьме. Суд также постановил зачесть в срок отбывания наказания всем подсудимым период их содержания под стражей - с 14 февраля 2019 года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

По его словам, 41-летний Рустем Эмирусеинов обвинялся в организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ), 35-летний Арсен Абхаиров и 22-летний Эскендер Абдулганиев обвинялись в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Отметим, санкции статьи предусматривают до двадцати лет лишения свободы.

Суд установил, что Эмирусеинов, с ноября 2017 года по февраль 2019 года организовывал на территории Красногвардейского района Крыма деятельность террористической организации «Партия исламского освобождения» - «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, в состав которой в 2017 года вошли Абхаиров и Абдулганиев. "Эмирусеинов, являясь руководителем указанной ячейки, а Абхаиров и Абдулганиев – ее членами, до их задержания 14 февраля 2019 года, используя идеологические материалы данной организации, осуществляли пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в указанной террористической организации", - сказал сотрудник пресс-службы суда.

По версии следствия, Эмирусеинов разрабатывал, определял и корректировал планы, цели, задачи ячейки, организовывал и проводил конспиративные собрания по изучению ее идеологии и материалов, распределял среди членов ячейки роли. Следователи считали, что Абхаиров и Абдулганиев участвовали в агитационно-пропагандистских занятиях, а в селе Амурское Эмирусеинов с их участием проводит собрания, рассказал он.

По адресам проживания, следует из приговора, подсудимые хранили литературу, электронные носители информации, содержащие идеолого-пропагандистские материалы организации «Хизб ут-Тахрир»*. "14 февраля 2019 года преступная деятельность Эмирусеинова, Абхаирова и Абдулганиева, связанная с деятельностью организации «Хизб ут-Тахрир»* прекращена в связи с их задержанием сотрудниками правоохранительных органов... Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", – рассказал сотрудник пресс-службе суда.

Адвокаты подсудимых не согласились с приговором

Адвокат Рустема Эмирусеинова Эмиль Курбединов назвал приговор абсурдным и сказал, что защита обжалует его. «Это чисто политическое преследование, которое началось с 2014 года и продолжается по сей день. Это очередное дело - звено в цепочке этих политических преследований», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитный Центр "Мемориал" признал троих обвиняемых «красногвардейскому делу» политзаключенными. "Крымчане обвиняются только в том, что якобы были участниками запрещённой общественной организации. В делах нет ни единого указания на то, что они совершали или планировали совершить насильственные преступления, а тем более какие-либо действия, которые можно было бы назвать террористическими", - говорится 31 января в сообщении на сайте центра.

«В прениях я говорил о международном праве, о нарушении Четвертой женевской конвенции (о защите гражданского населения во время войны. - Прим. "Кавказского узла"), о том, что в нарушении этой конвенции [обвиняемые] были вывезены в Россию, и это было насильственное перемещение. Также я говорил о несостоятельности института скрытых свидетелей, которые очень активно используются в подобных политических делах», - рассказал Курбединов.

18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России после того, как за это решение 16 марта 2014 года на референдуме, по данным местного Центризбиркома, отдали свои голоса 96,77% проголосовавших жителей Крыма. 27 марта 2014 года на сессии Генеральной ассамблеи ООН 11 стран проголосовали против принятия резолюции по вопросу Украины, которая признавала территориальную целостность этой страны и считала незаконным референдум, проведенный в Крыму в марте.

По словам адвоката, свидетели из числа односельчан опровергли версию обвинения о вербовке подсудимыми. «В суде допрашивали свидетелей и со стороны обвинения, и со стороны защиты. Со стороны обвинения были сотрудники полиции, сотрудники ФСБ, которые просто подтверждали обвинительное заключение. Был допрошен, в частности, местный участковый, который сказал, что ничего о деятельности этих ребят [подсудимых] не знает, и лишь по справкам ФСБ может сказать, что они были экстремистами. Свидетели-односельчане исключительно положительно характеризовали этих людей, ни одного плохого слова против них они не сказали. Это люди, которые добропорядочно жили много лет, воспитывали свои семьи, и даже на аудиозаписях, которые приобщила ФСБ, идет разговор о воспитании детей по исламу», - отметил Курбединов.

Адвокат Арсена Абхаирова Эдем Семедляев также заявил, что защита обжалует приговор. Накануне вечером (2 октября) на оглашение приговора из Крыма в Ростов-на-Дону выехали около 200 активистов, чтобы выразить солидарность с политзаключенными, однако на Керченском мосту их остановили силовики и удерживали там до 8.00 мск под различными предлогами, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Суд вынес решение о больших сроках наказания. Мы ожидали таких сроков [...] Наш народ борется за свои права, и только поэтому его репрессируют», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" отец Рустема Решат Эмирусеинов.

У Рустема Эмирусеинова трое несовершеннолетних детей, и он никогда не высказывался на тему терроризма, заверил отец осужденного. «Мой сын получал образование в Турции, потом приехал сюда (в Крым), в последнее время занимался торговлей. С самого детства он нас никогда не подводил, я никогда за его действия не волновался. Я доволен своим сыном [...] Все понимают, что никакого отношения к терроризму мой сын и другие наши ребята не имеют", - сказал Решат Эмирусеинов.

Дело трех обвиняемых поступило в Южный окружной военный суд 17 декабря 2019 года, процесс занял около 30 заседаний, следует из карточки дела на сайте суда.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.