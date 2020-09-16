Крымские татары провели акцию в Ростове-на-Дону после приговора по делу "Хизб ут-Тахрир"*

16 сентября 2020, 23:50

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил семерых обвиняемых по "бахчисарайскому" делу "Хизб ут-Тахрир"* к длительным срокам в колонии строгого режима, оправдав одного из подсудимых. Группа поддержки политзаключенных провела акцию с плакатами в их поддержку, выстроившись в майках с лицами обвиняемых в цепь у забора суда.

По версии следствия, Марлен Асанов, Мемет Белялов и Тимур Ибрагимов в 2016-2017 годах создали в Бахчисарае структурное подразделение запрещенной в России судом и признанной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», в состав которой вошли Эрнес Аметов, Сервер Зекирьяев, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов и Сейран Салиев Обвиняемые пропагандировали идеи организации среди местного населения, вербовали их, а также вели скрытную деятельность «по созданию условий к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России», сообщили версию обвинения в пресс-службе Южного военного суда. Подсудимые вину полностью отрицали.

На оглашении приговора по "бахчисарайскому" делу "Хизб ут-Тахрир"* в зале Южного окружного военного суда 16 сентября присутствовали представители нескольких СМИ. Также из Крыма приехали несколько сотен человек, чтобы поддержать подсудимых, однако в зал приставы пустили только 40 посетителей, включая родственников и двух представителей генконсульства Украины в Ростове-на-Дону, передал присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

У клетки с осужденными находились пять сотрудников спецназа службы приставов и несколько конвойных полицейских. Оглашение приговора заняло чуть менее получаса, председательствующий судья зачитал только вводную и резолютивную части, сообщил корреспондент «Кавказского узла». Приговор сами подсудимые слушали сидя. При входе коллегии судей обвиняемые надели медицинские маски, на которых было написано по одной букве, которые складывались в слово «госзаказ».

Жители Бахчисарая Марлен Асанов, Мемет Белялов и Тимур Ибрагимов обвинялись в организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ) и подготовке к насильственному захвату власти (ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ). Эрнес Аметов, Сервер Зекирьяев, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов и Сейран Салиев обвинялись в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и также в подготовке к насильственному захвату власти (ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ), помимо этого Салиев обвинялся в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Согласно зачитанному приговору, суд признал семерых обвиняемых виновными и приговорил Асанова к 19 годам, Белялова к 18 годам, Ибрагимова - к 17 годам, Зекирьяева - к 13 годам, Мустафаева - к 14 годам, Смаилова - к 13 годам, Салиева к 16 годам, все осужденные по решению суда будут отправлены в колонию строгого режима. Суд также постановил зачесть всем подсудимым период их содержания под стражей. После освобождения из колонии строгого режима Мустафаеву, Салиеву и Смаилову в течение года, а Белялову и Ибрагимову - в течение полутора лет нельзя будет выходить из дома с 22.00 до 06.00, а также выезжать за пределы муниципалитета, где они проживают, посещать массовые мероприятия, менять место жительства или работы без согласия надзорных органов. Два раза в месяц они должны будут отмечаться в государственных органах.

Эрнес Аметов был признан невиновным, председательствующий судья разъяснил ему право на реабилитацию. Примерно через час он был освобождён из зала судебного заседания под восторженные возгласы группы поддержки. Остальные осужденные встретили приговор спокойно, они улыбались журналистам и своим родственникам, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

После оглашения приговора пришедшие поддержать подсудимых крымские татары, находясь за воротами суда, надели майки с фотографиями обвиняемых и встали в цепь около забора. Некоторые из них достали плакаты с надписью "Разговоры об исламе - не терроризм". Перед оглашением приговора у здания суда стояла только одна полицейская машина, а после оглашения - уже около десятка, также подъехал автозак с ОМОНом, передал корреспондент «Кавказского узла».

Отметим, что Правозащитный Центр "Мемориал" признал восьмерых обвиняемых «бахчисарайского» дела политзаключенными.

Генеральный консул Украины в Ростовской области Тарас Малышевский пришел на оглашение приговора по делу в "калпаке" - головном уборе крымских татар. «Я и мои коллеги из Министерства иностранных дел Украины везде будем говорить, что крымские татары ни в чем не виновны", - заявил он журналистам.

"Конечно, все защитники и все (подсудимые) будут обжаловать данный приговор, потому что никто из них с приговором не согласен. Единственное, (признанный невиновным) Аметов не будет обжаловать" - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мемета Белялова Эдем Семедляев.

"О том, что они участники или не участники, никто не говорил. Мы говорили о том, что нет оснований [для возбуждения уголовного дела] и больше ссылались на международное право, где говорится, что Крым - это оккупированная территория в соответствии с резолюциями международных инстанций. На оккупированной территории, в соответствии с Женевской конвенцией, должно действовать законодательство Украины, а по законодательству Украины данная организация не запрещена. Основная линия защита была такая. Также мы говорили о том, что решение Верховного суда РФ о запрете «Хизб ут-Тахрир»* является незаконным", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» защитник Белялова.

По его словам, основными доказательствами обвинения были "скрытые свидетели, экспертизы и прослушка разговоров в мечети, где [подсудимые] общались на религиозные темы, вообще не связанные со свержением власти".

Уголовное дело в отношении восьмерых фигурантов поступило в Южный окружной военный суд 13 августа 2019 года, процесс занял около 70 заседаний, следует из картотеки на сайте суда.

18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России после того, как за это решение 16 марта 2014 года на референдуме, по данным местного Центризбиркома, отдали свои голоса 96,77% проголосовавших жителей Крыма. 27 марта 2014 года на сессии Генеральной ассамблеи ООН 11 стран проголосовали против принятия резолюции по вопросу Украины, которая признавала территориальную целостность этой страны и считала незаконным референдум, проведенный в Крыму в марте.

По версии обвинения, Асанов, Белялов и Ибрагимов организовывали и обучали членов бахчисарайской организации «Хизб ут-Тахрир»*. Они же и Аметов, Зекирьяев, Мустафаев, Смаилов и Салиев регулярно участвовали в агитационно-пропагандистских занятиях ячейки, проводимых в мечети под видом религиозного обряда. Свои намерения, направленные на захват власти и насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, обвиняемые довести до конца не смогли в связи с их задержанием, утверждает следствие.

«Помимо этого, Салиев с 1 марта 2013 года по 30 декабря 2015 года на странице одной из социальных сетей в сети разместил видеоматериалы, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма», - ранее рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.