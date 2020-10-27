27 октября 2020, 11:39
Два человека погибли при перестрелке силовиков в Ачхой-Мартане
Сотрудник Росгвардии и еще один человек погибли при перестрелке между сотрудниками СОБР и ОМОН в чеченском селе Ачхой-Мартан, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах.
Сотрудник Росгвардии и один житель погибли при перестрелке силовиков в Ачхой-Мартановском районе, сообщил источник в правоохранительных органах. "В селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН, в результате которой погибли два человека, среди которых один сотрудник Росгвардии и еще один гражданский. В настоящее время устанавливается число пострадавших", – привел сегодня ТАСС слова источника.
Причина перестрелки устанавливается, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, добавил он.
МВД и Росгвардия на 11.40 мск не прокомментировали на своих сайтах сообщение о перестрелке с участием силовиков в Ачхой-Мартане.
"Нападение на полицейских в Грозном стало вторым с начала года в Чечне", "Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Версия о бытовом характере перестрелки уроженцев Чечни и Дагестана вызвала возмущение в сети".
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