Два человека погибли при перестрелке силовиков в Ачхой-Мартане

27 октября 2020, 11:39

Сотрудник Росгвардии и еще один человек погибли при перестрелке между сотрудниками СОБР и ОМОН в чеченском селе Ачхой-Мартан, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах.

Сотрудник Росгвардии и один житель погибли при перестрелке силовиков в Ачхой-Мартановском районе, сообщил источник в правоохранительных органах. "В селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН, в результате которой погибли два человека, среди которых один сотрудник Росгвардии и еще один гражданский. В настоящее время устанавливается число пострадавших", – привел сегодня ТАСС слова источника.

Причина перестрелки устанавливается, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, добавил он.

МВД и Росгвардия на 11.40 мск не прокомментировали на своих сайтах сообщение о перестрелке с участием силовиков в Ачхой-Мартане.