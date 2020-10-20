Кубанские экологи указали властям на нарушения в работе мусорного полигона

20 октября 2020, 11:07

На свалку в Динском районе вывозят мусор, хотя официально она закрыта для захоронения отходов и может работать только как площадка для перегрузки, заявили после инспекции полигона активисты "Эковахты" и потребовали от правоохранительных органов провести проверку.

Координатор "Эковахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха и активист Роман Любименко 18 октября провели инспекцию свалки, расположенной возле автомагистрали "М-4 Дон" между станицей Динской и селом Красносельским. Выяснилось, что на полигон, официально закрытый для размещения мусора, продолжают свозить отходы и закапывать их там без предварительной сортировки. При этом данную территорию, по договору арендатора земли с муниципалитетом, можно использовать только для перегрузки отходов, чтобы затем транспортировать их на другой полигон, сообщила "Эковахта по Северному Кавказу".

Активисты утверждают, что факты незаконного захоронения отходов на данной свалке фиксировались и в конце 2019 года. Тогда же после обращений активистов к депутатам Госдумы, в прокуратуру, полицию и Росприроднадзор мусороуборочная компания прекратила размещать там отходы. Но инспекция свалки, проведенная активистами в феврале, показала, что на ней появились новые отходы, говорится в сообщении, опубликованном 19 октября на сайте "Эковахты по Северному Кавказу".

"Тело свалки за 7 месяцев "подросло" на целый ярус. Незаконное захоронение отходов на Динской свалке грубо нарушает природоохранное и санитарное законодательство, а также законодательство в сфере обращения с отходами", - сказано в сообщении активистов.

Андрей Рудомаха 19 октября направил официальные обращения в контрольные и правоохранительные органы, потребовав "тщательной проверки" деятельности мусороуборочной компании при эксплуатации Динской свалки ТКО, проинформировала "ЭкоВахта".

Ранее "Кавказский узел" писал о проблемах со свалками мусора в Краснодаре. В сентябре экологи указали на нарушения в работе мусорного полигона возле хутора Копанского. В декабре 2019 года мэр столицы Кубани Евгений Первышов на время расследования дела о мошенничестве мусорной компании лишил полномочий чиновников городской администрации, ответственных за ликвидацию несанкционированных свалок.