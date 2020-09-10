Экологи указали на нарушения в работе мусорного полигона под Краснодаром

10 сентября 2020, 08:35

Мусор в хуторе Копанском под Краснодаром складывают не только на полигоне, но и на участке, не предназначенном для размещения отходов, а местные жители жалуются на ухудшение самочувствия из-за соседства со свалкой, сообщила 9 сентября "Экологическая вахта по Северному Кавказу".

Жители хутора Копанского, расположенного рядом с Краснодаром, неоднократно обращались с жалобами на неприятный запах от мусорного полигона, обслуживаемого региональным оператором. Они заявляли о "нестерпимом зловонии", от которого, по их словам, "режет глаза, першит в горле, обостряются различные заболевания, особенно у пожилых людей".

Местные жители уже несколько лет жаловались на деятельность полигона в различные инстанции, пробовали получить достоверную информацию об экологической обстановке вокруг полигона, уровне загрязнения воздуха, почвы, подземных вод, но это им не удавалось, сообщила 9 сентября "Экологическая вахта по Северному Кавказу".

Компания, которая размещает отходы в хуторе Копанском, помещает мусор на земельном участке, не включенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), заявили экологи. Тело свалки, по данным экологической организации, расположено на двух земельных участках, однако лицензия на осуществление деятельности по размещению отходов действительна только для одного из них, площадью 8,79 га.

"Только этот участок внесен в ГРОРО. Второй участок не включен в ГРОРО, то есть размещение отходов на нем происходит незаконно. Таким образом, тело свалки значительно превышает разрешенную площадь. На 2/3 территории, занятой огромной горой коммунальных отходов, мусор размещается незаконно", - говорится в сообщении на сайте организации.

В марте этого года на полигоне была инспекция, которая показала, что его деятельность осуществляется с серьезными нарушениями. На совещании 5 июня губернатор Кубани дал указание разобраться с этими проблемами. 19 июня экологи и местные активисты посетили полигон. Они обнаружили, что на нем отсутствуют система дегазации свалочного газа и очистные сооружения, и там, в основном, находятся отходы, которые не подвергаются никакой сортировке, сообщили 9 сентября "Свободные медиа".

Руководство компании, занимающейся размещением мусора на полигоне, ранее заверяло, что экологическая обстановка находится под контролем, и пообещало предоставить результаты мониторингов, акты проверок, проект санитарно-защитной зоны полигона, лицензию на размещение отходов. Однако ни "Экологическая вахта по Северному Кавказу", ни местные активисты до сих пор не получили документов, информирует издание.

Ранее "Кавказский узел" писал о проблемах со свалками мусора в Краснодаре. Так, в декабре 2019 года мэр столицы Кубани Евгений Первышов на время расследования дела о мошенничестве мусорной компании лишил полномочий чиновников городской администрации, ответственных за ликвидацию несанкционированных свалок.