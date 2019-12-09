09 декабря 2019, 18:18

Чиновники в Краснодаре отстранены от работы за пробелы с вывозом мусора

Мэр Краснодара на время расследования дела о мошенничестве мусорной компании лишил полномочий чиновников городской администрации, ответственных за ликвидацию несанкционированных свалок.

Глава городской администарции Евгений Первышов раскритиковал за формализм подчиненных, которые занимались муниципальным контрактом на сумму более 10 миллионов рублей. Подрядчик должен был вывезти мусор из города на полигон. Мэр считает, что сотрудники горадминистрации должны были проверить, действительно ли выполнены обязательства по контракту, даже если эта проверка и не входила в их должностные обязанности.

Решение об отстранении чиновников было принято на сегодняшнем совещании. "Все ответственные лица, которые отвечали за исполнение этого контракта в каждом внутригородском округе, на период следственных действий отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если подтвердится, что мусор действительно не вывозился на полигоны, тогда всех их уволят", - приводятся слова Первышова в публикации на сайте мэрии. Какие именно чиновники отстранены от работы и сколько их, не уточняется.

По данным полиции Краснодара, компания-оператор не утилизировала собранный мусор на полигоне, а сваливала в других местах, заявил источник в ведомстве. "Выяснилось, что директор предприятия представил поддельные документы о сдаче собранного мусора на полигоны депонирования. Фактически же, мусор никуда не сдавался, а сваливался в других малолюдных и удаленных местах", - процитировал 5 декабря слова источника "Интерфакс". В МВД Краснодара изданию подтвердили, что возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле семеро кубанских чиновников были привлечены к административной ответственности за стихийные мусорные свалки в селах Выселковского района.

Примечание:

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