Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия

18 октября 2020, 03:25

Гуманитарное перемирие, наступившее с 23.00 мск 17 октября, было нарушено азербайджанской стороной, которая произвела на северном направлении артиллерийский обстрел, а на южном нанесла ракетные удары, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

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Как писал "Кавказский узел", с 23.00 мск 17 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие. Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что в первые минуты перемирия обстановка на линии соприкосновения была спокойной.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности продолжились и бои на фронте, и обстрелы населенных пунктов. Был сорван и обмен телами погибших, который объявлялся одной из главных целей перемирия. Провал перемирия актуализировал вопрос о миротворцах.

Министерство обороны Армении сообщило о нарушении гуманитарного перемирия. "В очередной раз противник нарушил режим гуманитарного перемирия", - написала на своей странице в соцсети Facebook сегодня, 18 октября пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

По ее словам, с 00.04 до 02.45 по местному времени (23.04 - 01.45 мск) в северном направлении Нагорного Карабаха противник произвел артиллерийский обстрел. На южном направлении, как отметила Степанян, с 02.20 по 02.45 по местному времени (01.20-01.45 мск) азербайджанские ВС нанесли ракетные удары.

Комментариев от представителей азербайджанской стороны относительно заявления Степанян, по данным на 03.25 мск сегодня, 18 октября, нет.