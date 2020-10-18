Выстрел артиллерийского орудия. Фото: press office of the MoD of RA

18 октября 2020, 03:25

Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия

Гуманитарное перемирие, наступившее с 23.00 мск 17 октября, было нарушено азербайджанской стороной, которая произвела на северном направлении артиллерийский обстрел, а на южном нанесла ракетные удары, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", с 23.00 мск 17 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие. Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что в первые минуты перемирия обстановка на линии соприкосновения была спокойной.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности продолжились и бои на фронте, и обстрелы населенных пунктов. Был сорван и обмен телами погибших, который объявлялся одной из главных целей перемирия. Провал перемирия актуализировал вопрос о миротворцах

Министерство обороны Армении сообщило о нарушении гуманитарного перемирия. "В очередной раз противник нарушил режим гуманитарного перемирия", - написала на своей странице в соцсети Facebook сегодня, 18 октября пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

По ее словам, с 00.04 до 02.45 по местному времени (23.04 - 01.45 мск) в северном направлении Нагорного Карабаха противник произвел артиллерийский обстрел. На южном направлении, как отметила Степанян, с 02.20 по 02.45 по местному времени (01.20-01.45 мск) азербайджанские ВС нанесли ракетные удары.

Комментариев от представителей азербайджанской стороны относительно заявления Степанян, по данным на 03.25 мск сегодня, 18 октября, нет.

От предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что бои идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?" Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Жители Степанакерта потребовали от властей постоянного перемирия в зоне конфликта", "Режим перемирия начал действовать в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан подсчитал потери Армении с 27 сентября".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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